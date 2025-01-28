В России хотят запретить производство и ввоз вейпов

Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме

28 января 2025, 16:55, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по молодежной политике разработал законопроект, предполагающий полный запрет на производство и ввоз никотиносодержащих устройств, продукции и никотинового сырья в Россию. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Артем Метелев.

Метелев рассказал о законопроекте на круглом столе ГД на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью". По его мнению, запрет производства и ввоза – необходимая мера.

"Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект. Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать", – заявил парламентарий.

Напомним, в план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.