Россельхозбанк на Алтае в 2025 году выдал аграриям рекордные 28 млрд рублей

Банк активно поддерживает фермеров и малый бизнес

Россельхозбанк на Алтае подводит предварительные итоги работы в 2025 году – юбилейном для банка. РСХБ продолжил выполнять свою главную задачу – оказывать поддержку предприятиям агропромышленного комплекса в двух регионах. В этом году он направил аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 28 млрд рублей, что на 4,7 млрд рублей, или 20%, больше, чем в 2024-м.

Поддержка аграриев и развитие малого бизнеса

При этом более 20 млрд рублей направили на помощь аграриям для проведения сезонных работ. РСХБ продолжает поддерживать фермеров и предприятия малых форм хозяйствования, что остается одним из приоритетных направлений работы банка.

В этом году значительное внимание уделили не только финансовой поддержке, но и помощи аграриям в реализации продукции (как в цифровом, так и в традиционном офлайн-формате). В частности, через проект "Вкусная пятница" 75 товаропроизводителей двух Алтаев смогли реализовать товары на сумму более 5 млн рублей.

Рост доверия и укрепление позиций

Также стоит отметить, что степень доверия к банку продолжает расти, что выражается в увеличении объемов привлеченных средств как от юридических, так и от физических лиц. Их совокупный портфель филиала превысил 58 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 7 млрд.

Активными клиентами филиала являются более четырех тысяч предприятий различных форм собственности и около 110 тысяч физлиц. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и привлекательности банка среди клиентов.

«Банк старается учесть потребности представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов, разрабатывая новые продукты, а также развивая цифровые сервисы и улучшая качество обслуживания. Все это и выражается в положительной динамике основных показателей филиала», – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.По его словам, РСХБ продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять новые финансовые решения для клиентов, что позволяет укреплять его позиции на рынке и делать финансовые услуги доступными горожан и сельских жителей в Алтайском крае и Республике Алтай.

