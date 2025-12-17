Россельхозбанк повысил ставки по депозитам до 16% годовых

Новые и действующие клиенты могут воспользоваться выгодными предложениями по вкладам "Свой вклад", "Премиум доходный" и "Ультра Доходный"

17 декабря 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFHjHWSc

Флаг Россельхозбанка / Фото: РСХБ

С 12 декабря 2025 года Россельхозбанк обновил условия по депозитным продуктам, предложив повышенные ставки не только для новых, но и действующих клиентов. Теперь максимальная доходность по вкладу "Свой вклад" составляет 16% годовых при открытии депозита на срок три месяца через систему дистанционного обслуживания с выплатой процентов по окончании срока.

Кроме того, повышенную ставку 16,1% годовых установили для продуктов "Премиум доходный" и "Ультра Доходный", открытых через цифровые каналы банка, с выплатой процентов в конце срока.

Для пенсионеров, оформивших вклад "Доходный Пенсионный", ставка на три месяца увеличена на 1,2 процентного пункта и теперь составляет 15,6% годовых, также с выплатой процентов по завершении срока.

РСХБ постоянно обновляет продуктовую линейку, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых, отметила председатель правления РСХБ Екатерина Романькова.

«Изменение ставок по трехмесячным вкладам – это ответ на запрос рынка: данный срок сейчас является одним из самых популярных, так как оптимально сочетает высокую доходность и возможность быстрого получения процентов по истечению срока действия вклада», – пояснила Екатерина Романькова.

Теперь открыть и управлять вкладами можно как в отделениях банка, так и через мобильное приложение или интернет-банк.

Дополнительную информацию по условиям вкладов и другим продуктам можно получить в отделениях РСХБ, через мобильное приложение, по телефону контакт-центра или на официальном сайте банка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама