Россельхозбанк повысил ставки по вкладам для жителей Алтая

Максимальная доходность теперь составляет 22%

11 октября 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KNWUs

Проценты. Вклады / Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Россельхозбанк сообщил об увеличении процентных ставок по краткосрочным вкладам с 10 октября 2024 года. Максимальная ставка 22% будет доступна новым клиентам, которые открывают "Свой вклад" без опций пополнения и совершения расходных операций на срок три и шесть месяцев при выплате процентов в конце срока.

Такие условия действуют и для тех клиентов банка, кто не имеет действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 20% доступна по вкладам "Свой вклад", "Доходный" и "Доходный Пенсионный". И здесь тоже без возможности пополнения и совершения расходных операций при оформлении через мобильное приложение или интернет-банк на шесть месяцев и выплате процентов в конце срока.

"Россельхозбанк заинтересован в повышении доходности сбережений клиентов и устанавливает значительно высокую ставку по вкладам. Мы как опорный банк АПК считаем, что каждый наш вкладчик принимает личное участие в финансовой поддержке сельского хозяйства. Мы благодарим наших клиентов за доверие и за то, что во многом именно благодаря им на наших столах появляются качественные отечественные продукты", – отметила заместитель председателя правления Юлия Деменюк.

Открыть и управлять вкладами и другими продуктами РСХБ можно в отделении банка, мобильном приложении и интернет-банке.

Более подробную информацию по продуктам можно уточнить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра и на официальном сайте rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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