"Россия гордится тобой, Саша!" Фото Овечкина разместили на билбордах в Барнауле
Ранее хоккеист поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ
07 апреля 2025, 10:27, ИА Амител
В Барнауле на электронных билбордах разместили фотографию хоккеиста Александра Овечкина с поздравлениями. Напомним, 6 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.
Сейчас на счету 39-летнего Овечкина 895 шайб в 1487 матчах. Российский хоккеист побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.
Во время награждения Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ.
"Спасибо, россияне, мы сделали это!" – отметил хоккеист.
10:34:09 07-04-2025
Это для примера, что в Барнауле, только для богатых - жизнь, аьжля нищеты жизни нет.
10:35:25 07-04-2025
А чем гордиться то? Кем? Уехавшим, живущим, зарабатывающим миллионы американским гражданином? У меня нет чувства гордости за какого то там Ови.
11:40:08 07-04-2025
Гость (10:35:25 07-04-2025) А чем гордиться то? Кем? Уехавшим, живущим, зарабатывающим м... Не без злых языков. Он просто работает за границей и вернётся. И сотворил историю. Побил рекорд 25-летней давности. Впечатал Россию в историю Северной Америки. А этот уже и за 50 лет тяжело будет побить. Ты, как русский патриот, можешь не глядя назвать, кто ТОП-3 снайперов в нашем КХЛ за всю историю? Почему до сих пор нету компьютерной игры КХЛ для его популяризации? А НХЛ с 90-х годов уже симуляторы.
12:01:54 07-04-2025
Гость (11:40:08 07-04-2025) Не без злых языков. Он просто работает за границей и вернётс... 😄 ну вот когда вернется - тогда и будем гордиться)))
10:51:46 07-04-2025
Давайте чтоль на зуб Овечкину скинемся.
11:08:44 07-04-2025
Гость (10:51:46 07-04-2025) Давайте чтоль на зуб Овечкину скинемся. ... облезет))
11:31:23 07-04-2025
Гость (10:51:46 07-04-2025) Давайте чтоль на зуб Овечкину скинемся. ... Нельзя ставить, по завершению карьеры сам сделает
11:04:32 07-04-2025
Надо бы уточнить, за Россию играет герой или нет. Понятно, для фанатов хоккея- это событие.
11:08:24 07-04-2025
Гретцки не забивал в 7 или 8 последних матчах, так что по факту этому потребовалось на несколько игр больше.
11:59:32 07-04-2025
По факту (11:08:24 07-04-2025) Гретцки не забивал в 7 или 8 последних матчах, так что по фа... Я вот тоже это пытался объяснить людям в предыдущей новости. Там правда не про побитие рекорда, а когда сравнялись. Но, оказалось, бесполезно. Ещё заминусовали мои комментарии. С математикой у людей проблемы.
https://www.amic.ru/news/hokkeist-aleksandr-ovechkin-povtoril-rekord-ueyna-gretcki-po-golam-v-nhl-560328
12:37:10 07-04-2025
По факту (11:08:24 07-04-2025) Гретцки не забивал в 7 или 8 последних матчах, так что по фа... Гретцки не забивал в 7 или 8 последних матчах ---- ну это проблемы Гретцки. Если ему физики не хватило еще поиграть, то надо было больше тренироваться. Кстати, сам Гретцки более уважительно прокомментировал рекорд Овечкина, в отличии от тех, у кгого даже здесь пуканы подгорели
14:43:50 07-04-2025
По факту (11:08:24 07-04-2025) Гретцки не забивал в 7 или 8 последних матчах, так что по фа... он тоже русский же, сам сказал
11:08:54 07-04-2025
а не надо за всех то говорить
11:51:27 07-04-2025
Россия гордиться тем что он играет за Америку?)
12:33:11 07-04-2025
"Спасибо, россияне, мы сделали это!" – отметил хоккеист ---- и не боится так говорить. Мужик
14:45:02 07-04-2025
Гость (12:33:11 07-04-2025) "Спасибо, россияне, мы сделали это!" – отметил хоккеист ----... а че ему бояться, руководство, друзья и пр. на сторона России. Грецки и тот сказал - " я же тоже русский!"
14:29:41 07-04-2025
Я хоть и живу в барнауле но такого билборда не видела (может в районе не в том живу) 🤔🤷♀️
15:27:35 07-04-2025
У Грецки дед русский - переселенец в США. Фамилия у него была Грецкий. Он все детство провел с дедом. При встрече с Овечкиным он рассказал ему, что у него тоже русские корни и он гордится этим. Так что русские рулят в США и этим можно гордится.
15:35:22 07-04-2025
Гость (15:27:35 07-04-2025) Так что русские рулят в США и этим можно гордится. Реально рулят или только с палкой за шайбой на коньках бегают? Такой себе повод для гордости от бегунков... А чем они "нарулили" даже и не припомню...
09:33:55 08-04-2025
Гость (15:27:35 07-04-2025) У Грецки дед русский - переселенец в США. Фамилия у него был... Это чем же русские рулят в США. Тем что платят там налоги ?
Какая разница откуда приехал в США, если живёшь там, вкладываешься в экономику этой страны.
Так он патриот США, и Россия, русские тут ни при чём.
15:31:25 07-04-2025
молодец, показал своим примером, что можно всего добиться. главное - уехать в америку. такой же посыл?