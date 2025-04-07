"Россия гордится тобой, Саша!" Фото Овечкина разместили на билбордах в Барнауле

Ранее хоккеист поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ

07 апреля 2025, 10:27, ИА Амител

Билборды с Александром Овечкиным / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле на электронных билбордах разместили фотографию хоккеиста Александра Овечкина с поздравлениями. Напомним, 6 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

Сейчас на счету 39-летнего Овечкина 895 шайб в 1487 матчах. Российский хоккеист побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

Во время награждения Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ.