Россия заняла уверенное четвертое место в рейтинге по числу долларовых миллиардеров

30 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров, сравнявшись с Великобританией. Об этом говорится в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.

По данным исследования, в России насчитывается 128 миллиардеров – на 8,5% больше, чем годом ранее. Совокупное состояние российских участников списка оценивается в 457 миллиардов долларов. В Великобритании количество миллиардеров также выросло до 128 человек, однако их общее состояние меньше на 134 миллиарда долларов.

Лидерами рейтинга остаются США, Китай и Германия, где проживают 1135, 321 и 184 долларовых миллиардера соответственно. В Индии и Бразилии зафиксировано снижение числа сверхбогатых на 3,1 и 3,6%. При этом общее количество миллиардеров в Европе впервые превысило тысячу человек.

