Россия заняла уверенное четвертое место в рейтинге по числу долларовых миллиардеров

Совокупное состояние российских участников списка оценивается в 457 миллиардов долларов

30 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров, сравнявшись с Великобританией. Об этом говорится в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.

По данным исследования, в России насчитывается 128 миллиардеров – на 8,5% больше, чем годом ранее. Совокупное состояние российских участников списка оценивается в 457 миллиардов долларов. В Великобритании количество миллиардеров также выросло до 128 человек, однако их общее состояние меньше на 134 миллиарда долларов.

Лидерами рейтинга остаются США, Китай и Германия, где проживают 1135, 321 и 184 долларовых миллиардера соответственно. В Индии и Бразилии зафиксировано снижение числа сверхбогатых на 3,1 и 3,6%. При этом общее количество миллиардеров в Европе впервые превысило тысячу человек.

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

11:43:58 30-10-2025

И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадлежат им.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:25 30-10-2025

Гость (11:43:58 30-10-2025) И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадле...
Интересно,когда среднюю зарплату считают,их тоже учитывают?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:42:50 30-10-2025

Гость (12:36:25 30-10-2025) Интересно,когда среднюю зарплату считают,их тоже учитыва... а они тоже граждане, потому считают, конечно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:39 30-10-2025

Гость (11:43:58 30-10-2025) И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадле... ПриХватизировали всё.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:02 30-10-2025

Если это так - почему малообеспеченных детей кормят хуже чем других детей?
Зачем тогда НДС повышают?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:55 30-10-2025

Начинать гордиться ростом благополучия? Отдельных россиян.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:27 30-10-2025

Гость (11:44:55 30-10-2025) Начинать гордиться ростом благополучия? Отдельных россиян.... А вы батенька юморист)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:02 30-10-2025

Расслоение категорий населения все сильнее "выпячивают". С какой целью: сформировать волну недовольства, продемонстрировать несостоятельность большей части населения или что?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:45:14 30-10-2025

Да уж...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:46:01 30-10-2025

Новость, вот не знаю радоваться или плакать? Подскажите?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:00 30-10-2025

ВВП (11:46:01 30-10-2025) Новость, вот не знаю радоваться или плакать? Подскажите?... Плакать, и очень сильно... и молиться.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:50 30-10-2025

Столько сверхбогатых, а проблему лечения больных детей не хотят решить, жадничают. Смсками собирают добрые люди.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:33 30-10-2025

Для кого-война, а для кого-мать родна.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

12:45:09 30-10-2025

Нищеброды. Все вместе дешевле одного Илона Маска.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

12:49:05 30-10-2025

Не правильной дорогой идём, товарищи..

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:38 30-10-2025

"В гробу карманов нет", поделились бы с народом, а то удивляются, что революция свершилась.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:33:45 30-10-2025

Гость (12:52:38 30-10-2025) "В гробу карманов нет", поделились бы с народом, а то удивля... Похоронная компания за деньги сделает и в гробу карманы))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лука С

13:18:14 30-10-2025

Радует слово "уверенно"), что называется не тужась))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

15:07:21 30-10-2025

это только по официальным данным а где список тех у кого дома то слитки то драгоценности и все по родне попрятано)))) так мы на 1 месте будем! тока успевают лярды наворованные отбирать

  2 Нравится
Ответить
