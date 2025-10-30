Россия заняла уверенное четвертое место в рейтинге по числу долларовых миллиардеров
Совокупное состояние российских участников списка оценивается в 457 миллиардов долларов
30 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров, сравнявшись с Великобританией. Об этом говорится в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.
По данным исследования, в России насчитывается 128 миллиардеров – на 8,5% больше, чем годом ранее. Совокупное состояние российских участников списка оценивается в 457 миллиардов долларов. В Великобритании количество миллиардеров также выросло до 128 человек, однако их общее состояние меньше на 134 миллиарда долларов.
Лидерами рейтинга остаются США, Китай и Германия, где проживают 1135, 321 и 184 долларовых миллиардера соответственно. В Индии и Бразилии зафиксировано снижение числа сверхбогатых на 3,1 и 3,6%. При этом общее количество миллиардеров в Европе впервые превысило тысячу человек.
11:43:58 30-10-2025
И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадлежат им.
12:36:25 30-10-2025
Гость (11:43:58 30-10-2025) И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадле...
Интересно,когда среднюю зарплату считают,их тоже учитывают?
14:42:50 30-10-2025
Гость (12:36:25 30-10-2025) Интересно,когда среднюю зарплату считают,их тоже учитыва... а они тоже граждане, потому считают, конечно
12:50:39 30-10-2025
Гость (11:43:58 30-10-2025) И почему бы им не богатеть, ведь все ресурсы России принадле... ПриХватизировали всё.
11:44:02 30-10-2025
Если это так - почему малообеспеченных детей кормят хуже чем других детей?
Зачем тогда НДС повышают?
11:44:55 30-10-2025
Начинать гордиться ростом благополучия? Отдельных россиян.
12:48:27 30-10-2025
Гость (11:44:55 30-10-2025) Начинать гордиться ростом благополучия? Отдельных россиян.... А вы батенька юморист)
11:45:02 30-10-2025
Расслоение категорий населения все сильнее "выпячивают". С какой целью: сформировать волну недовольства, продемонстрировать несостоятельность большей части населения или что?
11:45:14 30-10-2025
Да уж...
11:46:01 30-10-2025
Новость, вот не знаю радоваться или плакать? Подскажите?
12:31:00 30-10-2025
ВВП (11:46:01 30-10-2025) Новость, вот не знаю радоваться или плакать? Подскажите?... Плакать, и очень сильно... и молиться.
11:53:50 30-10-2025
Столько сверхбогатых, а проблему лечения больных детей не хотят решить, жадничают. Смсками собирают добрые люди.
12:33:33 30-10-2025
Для кого-война, а для кого-мать родна.
12:45:09 30-10-2025
Нищеброды. Все вместе дешевле одного Илона Маска.
12:49:05 30-10-2025
Не правильной дорогой идём, товарищи..
12:52:38 30-10-2025
"В гробу карманов нет", поделились бы с народом, а то удивляются, что революция свершилась.
13:33:45 30-10-2025
Гость (12:52:38 30-10-2025) "В гробу карманов нет", поделились бы с народом, а то удивля... Похоронная компания за деньги сделает и в гробу карманы))
13:18:14 30-10-2025
Радует слово "уверенно"), что называется не тужась))
15:07:21 30-10-2025
это только по официальным данным а где список тех у кого дома то слитки то драгоценности и все по родне попрятано)))) так мы на 1 месте будем! тока успевают лярды наворованные отбирать