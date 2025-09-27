Американский миллиардер поддерживал контакты с осужденным финансистом

27 сентября 2025, 17:38, ИА Амител

Кадр из документального сериала "Джеффри Эпштейн: неприлично богатый" (США, 2020)

В США обнародовали новые документы по делу Джеффри Эпштейна. Согласно материалам, осужденный за сексуальные преступления финансист поддерживал контакты с бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на издание Politico.

Маск упоминается в записях из ежедневного графика финансиста. В документах от 6 декабря 2014 года Эпштейн написал о нем следующее:

«Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)», – сказано в материалах дела.

Кроме американского миллиардера, в документах упомянуты бизнесмен Питер Тиль и бывший старший советник президента США Стив Бэннон. Запись от 27 ноября 2017 года гласит: "Обед в 12:00 с Питером Тилем". А в заметке от 16 февраля 2019 года указано: "Завтрак в 07:00 со Стивом Бэнноном".

«Каждому американцу должно быть ясно, что Джеффри Эпштейн дружил с некоторыми из самых влиятельных и богатых людей мира», – высказалась о публикации Сара Герреро, представительница демократов в Комитете по надзору Палаты представителей.

Напомним, в 2019 году американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Тогда в его доме нашли множество фотографий и видео с несовершеннолетними девочками. 10 августа того же года его нашли мертвым в тюремной камере. Причиной смерти назвали самоубийство.