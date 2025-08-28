НОВОСТИПолитика

Трамп призвал наказать Сороса и его клан

По мнению американского лидера, миллиардер и его сын должны ответить за поддержку протестов в США

28 августа 2025, 10:14, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к уголовной ответственности по закону RICO за поддержку протестов на территории Соединенных Штатов. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный "левый", должны быть привлечены к ответственности в рамках закона RICO за поддержку насильственных протестов и многие другие деяния на всей территории Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.

Он добавил, что Белый дом не позволит "раздирать Америку на части" различным "сумасбродам", которые таким образом не дают стране развиваться и "быть свободной". По словам Трампа, Сорос и его "сумасшедшие друзья" нанесли огромный ущерб США.

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

10:17:52 28-08-2025

ох боюсь я за его здоровье...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:27 28-08-2025

Этот Сорос, отец,и сын его -душители свободы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

11:53:23 28-08-2025

На кого пасть открыл, сошка?! На DeepState?!

Ну-ну...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:12 28-08-2025

Вот здесь Дони поддерживаю...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:03 28-08-2025

соросы это опухоль

  1 Нравится
Ответить
