Трамп призвал наказать Сороса и его клан
По мнению американского лидера, миллиардер и его сын должны ответить за поддержку протестов в США
28 августа 2025, 10:14, ИА Амител
Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к уголовной ответственности по закону RICO за поддержку протестов на территории Соединенных Штатов. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный "левый", должны быть привлечены к ответственности в рамках закона RICO за поддержку насильственных протестов и многие другие деяния на всей территории Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.
Он добавил, что Белый дом не позволит "раздирать Америку на части" различным "сумасбродам", которые таким образом не дают стране развиваться и "быть свободной". По словам Трампа, Сорос и его "сумасшедшие друзья" нанесли огромный ущерб США.
10:17:52 28-08-2025
ох боюсь я за его здоровье...
10:46:27 28-08-2025
Этот Сорос, отец,и сын его -душители свободы.
11:53:23 28-08-2025
На кого пасть открыл, сошка?! На DeepState?!
Ну-ну...
14:27:12 28-08-2025
Вот здесь Дони поддерживаю...
14:45:03 28-08-2025
соросы это опухоль