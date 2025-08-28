Трамп призвал наказать Сороса и его клан

По мнению американского лидера, миллиардер и его сын должны ответить за поддержку протестов в США

28 августа 2025, 10:14, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к уголовной ответственности по закону RICO за поддержку протестов на территории Соединенных Штатов. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный "левый", должны быть привлечены к ответственности в рамках закона RICO за поддержку насильственных протестов и многие другие деяния на всей территории Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.

Он добавил, что Белый дом не позволит "раздирать Америку на части" различным "сумасбродам", которые таким образом не дают стране развиваться и "быть свободной". По словам Трампа, Сорос и его "сумасшедшие друзья" нанесли огромный ущерб США.