Россиян могут оштрафовать за голосовое сообщение с оскорблением

За соответствующее нарушение впервые в истории оштрафовали жительницу Москвы

12 января 2026, 17:35, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджерах гражданам России может быть назначен штраф в рамках административного наказания. Об этом стало известно из судебных документов, о чем сообщает РИА Новости.

В России уже фиксировались случаи рассмотрения подобных дел в судебном порядке. В частности, СМИ сообщают о судебном разбирательстве, прошедшем в Москве. В материалах дела указано, что женщина переслала голосовое сообщение через Telegram своей приятельнице, которая расценила его содержание как оскорбительное и подала заявление в прокуратуру.

В результате действия отправительницы голосового сообщения были квалифицированы как правонарушение, подпадающее под статью КоАП РФ "Оскорбление". Прослушивание аудиозаписи получателем было расценено судом как достаточное доказательство в рамках рассматриваемого дела.

Комментарии 4


Гость

18:07:12 12-01-2026

Вообще голосовые не слушаю. Одни эмоции.

  


Гость

20:38:36 12-01-2026

Гость (18:07:12 12-01-2026) Вообще голосовые не слушаю. Одни эмоции.... я пишу что у меня почему-то не принимает голосовые, сразу начинают или диктовщика использовать или печатать

  


Гость

19:45:54 12-01-2026

Сумма-то штрафа кому достанется - адресату оскорбления или "бескорыстным" правозащитникам?

  


Гость

21:29:53 12-01-2026

Гость (19:45:54 12-01-2026) Сумма-то штрафа кому достанется - адресату оскорбления или "... Естественно государству. Согласно КоАП.

  

