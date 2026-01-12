Россиян могут оштрафовать за голосовое сообщение с оскорблением
За соответствующее нарушение впервые в истории оштрафовали жительницу Москвы
12 января 2026, 17:35, ИА Амител
За отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджерах гражданам России может быть назначен штраф в рамках административного наказания. Об этом стало известно из судебных документов, о чем сообщает РИА Новости.
В России уже фиксировались случаи рассмотрения подобных дел в судебном порядке. В частности, СМИ сообщают о судебном разбирательстве, прошедшем в Москве. В материалах дела указано, что женщина переслала голосовое сообщение через Telegram своей приятельнице, которая расценила его содержание как оскорбительное и подала заявление в прокуратуру.
В результате действия отправительницы голосового сообщения были квалифицированы как правонарушение, подпадающее под статью КоАП РФ "Оскорбление". Прослушивание аудиозаписи получателем было расценено судом как достаточное доказательство в рамках рассматриваемого дела.
18:07:12 12-01-2026
Вообще голосовые не слушаю. Одни эмоции.
20:38:36 12-01-2026
Гость (18:07:12 12-01-2026) Вообще голосовые не слушаю. Одни эмоции.... я пишу что у меня почему-то не принимает голосовые, сразу начинают или диктовщика использовать или печатать
19:45:54 12-01-2026
Сумма-то штрафа кому достанется - адресату оскорбления или "бескорыстным" правозащитникам?
21:29:53 12-01-2026
Гость (19:45:54 12-01-2026) Сумма-то штрафа кому достанется - адресату оскорбления или "... Естественно государству. Согласно КоАП.