Россиян могут оштрафовать за голосовое сообщение с оскорблением

За соответствующее нарушение впервые в истории оштрафовали жительницу Москвы

12 января 2026, 17:35, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджерах гражданам России может быть назначен штраф в рамках административного наказания. Об этом стало известно из судебных документов, о чем сообщает РИА Новости.

В России уже фиксировались случаи рассмотрения подобных дел в судебном порядке. В частности, СМИ сообщают о судебном разбирательстве, прошедшем в Москве. В материалах дела указано, что женщина переслала голосовое сообщение через Telegram своей приятельнице, которая расценила его содержание как оскорбительное и подала заявление в прокуратуру.

В результате действия отправительницы голосового сообщения были квалифицированы как правонарушение, подпадающее под статью КоАП РФ "Оскорбление". Прослушивание аудиозаписи получателем было расценено судом как достаточное доказательство в рамках рассматриваемого дела.