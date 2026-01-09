В России в два раза выросли штрафы за перевозку детей без автокресла

Штраф для водителей увеличился до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей

09 января 2026, 11:30, ИА Амител

С 9 января 2026 года в России ужесточается ответственность за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. В силу вступили поправки в КоАП, согласно которым все штрафы по этой статье увеличены вдвое, сообщает ТАСС.

Новые размеры штрафов:

для водителей – 5000 рублей (вместо прежних 3000);

для должностных лиц (например, самозанятых таксистов) – 50 000 рублей (вместо 25 000);

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 200 000 рублей (вместо 100 000).

Как пояснил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, теперь водители такси, зарегистрированные как самозанятые, будут привлекаться к ответственности как должностные лица. Индивидуальные предприниматели, в том числе работающие в сфере перевозок, будут платить штраф как юридические лица.

Эксперт отметил, что цель нововведения – пресечь халатное отношение водителей, которые рискуют жизнью и здоровьем детей.