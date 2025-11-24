Россиян предупредили о мошеннических магазинах с красной икрой

Аферисты создают поддельные магазины в преддверии Нового года

24 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С приближением новогодних торжеств активизировались мошеннические схемы в виде поддельных онлайн-магазинов, торгующих красной икрой и морепродуктами. Об этом рассказал член комитета Госдумы по промышленности Игорь Антропенко в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что распространенность онлайн-торговли облегчает обман потребителей со стороны преступников, создающих иллюзию настоящих магазинов с привлекательными скидками и картинками.

Депутат советует приобретать продукцию исключительно на надежных ресурсах и крупных торговых платформах. При совершении покупок в непроверенных магазинах не рекомендуется вносить авансовые платежи и передавать данные банковских карт до фактического получения заказа. Также необходимо проявлять бдительность при покупке развесной икры из-за вероятных нарушений условий хранения.