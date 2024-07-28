Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами в Telegram
Аферисты пишут пользователям от имени службы безопасности мессенджера
28 июля 2024, 07:35, ИА Амител
Мошенники разработали новую стратегию для доступа к телеграм-аккаунтам пользователей, пишет ТАСС.
Аферисты используют телефонный номер жертвы для отправки запросов на код подтверждения, а затем связываются с ней под именем Telegram Security Messenger и сообщают о "подозрительно большом количестве запросов кода авторизации".
Пользователям предлагают нажать на сообщение, в текст которого вшита ссылка, и следовать инструкциям по ссылке, чтобы якобы повысить безопасность и предотвратить удаление учетной записи.
Эксперты предупреждают: выполнение этих действий может привести к краже аккаунта и выманиванию денег у контактов пострадавшего.
В некоторых случаях мошенники могут вывести средства с привязанной к аккаунту карты или использовать украденный профиль для незаконной деятельности, такой как скам и продажа наркотиков.
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