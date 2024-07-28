Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами в Telegram

Аферисты пишут пользователям от имени службы безопасности мессенджера

28 июля 2024, 07:35, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Мошенники разработали новую стратегию для доступа к телеграм-аккаунтам пользователей, пишет ТАСС.

Аферисты используют телефонный номер жертвы для отправки запросов на код подтверждения, а затем связываются с ней под именем Telegram Security Messenger и сообщают о "подозрительно большом количестве запросов кода авторизации".

Пользователям предлагают нажать на сообщение, в текст которого вшита ссылка, и следовать инструкциям по ссылке, чтобы якобы повысить безопасность и предотвратить удаление учетной записи.

Скриншот с сообщением мошенников / ТАСС

Эксперты предупреждают: выполнение этих действий может привести к краже аккаунта и выманиванию денег у контактов пострадавшего.

В некоторых случаях мошенники могут вывести средства с привязанной к аккаунту карты или использовать украденный профиль для незаконной деятельности, такой как скам и продажа наркотиков.