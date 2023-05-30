Какие дроны использовались в атаке на Москву и откуда их запускали. Подробности
Утром 30 мая Москву и Московскую область атаковали беспилотники
30 мая 2023, 15:14, ИА Амител
В атаке на Москву использовали многоцелевой дрон самолётного типа Uj-22 Airborne, разработанный украинской компанией "Укрджет". Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.
"Может летать на высоте до 6000 метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полёта – 800 км. Масса полезной нагрузки – до 20 килограммов. Может применяться в роли разведчика, ударного БПЛА, или дрона-камикадзе", – пояснил Коц.
Также использовались барражирующие боеприпасы, изготовленные по компоновочной схеме "утка" с горизонтальным передним оперением. Внешне они напоминают израильские дроны IAI HAROP с дальностью полёта до 1000 километров.
"Возможно, это дальнейшее развитие украинских дронов А-2 "Синица", которые выстроены по той же компоновочной схеме, но отличаются меньшими размерами", – уточняет военкор.
Однако этот БПЛА малой дальности. Так что если А-2 использовались для атаки на Москву, то запускали их из ближнего Подмосковья.
Ранее в Минобороны заявили, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью комплекса "Панцирь-С". В Москве пострадали жилые дома.
15:18:25 30-05-2023
скажите а уже обсудили работу легендарной пво - лень читать
15:25:21 30-05-2023
из ближнего Подмосковья -- ближние подмосквичи?
20:53:24 30-05-2023
"запускали их из ближнего Подмосковья" - это и ежу понятно! Но кто запускал? Свои гаденыши? Или укранацисты спокойно перемещаются по нашей стране, не встречая препятствий?
10:58:31 31-05-2023
служба безопасности должны делом заниматься. а не сваливать все проблемы на ПВО