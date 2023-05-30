Какие дроны использовались в атаке на Москву и откуда их запускали. Подробности

Утром 30 мая Москву и Московскую область атаковали беспилотники

30 мая 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В атаке на Москву использовали многоцелевой дрон самолётного типа Uj-22 Airborne, разработанный украинской компанией "Укрджет". Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

"Может летать на высоте до 6000 метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полёта – 800 км. Масса полезной нагрузки – до 20 килограммов. Может применяться в роли разведчика, ударного БПЛА, или дрона-камикадзе", – пояснил Коц.

Также использовались барражирующие боеприпасы, изготовленные по компоновочной схеме "утка" с горизонтальным передним оперением. Внешне они напоминают израильские дроны IAI HAROP с дальностью полёта до 1000 километров.

"Возможно, это дальнейшее развитие украинских дронов А-2 "Синица", которые выстроены по той же компоновочной схеме, но отличаются меньшими размерами", – уточняет военкор.

Однако этот БПЛА малой дальности. Так что если А-2 использовались для атаки на Москву, то запускали их из ближнего Подмосковья.

Ранее в Минобороны заявили, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью комплекса "Панцирь-С". В Москве пострадали жилые дома.