В Минобороны рассказали подробности атаки украинских беспилотников на Москву

Три дрона удалось подавить средствами РЭБ, а ещё пять — сбить с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

30 мая 2023, 13:50, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Минобороны России подтвердило утреннюю террористическую атаку киевского режима по объектам в Москве. В ведомстве заявили, что всего в атаке было задействовано восемь беспилотников.

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы – в результате они потеряли управление и отклонились от заданной цели. Ещё пять аппаратов удалось сбить с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.

Как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, никто серьёзно не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки работы ПВО.