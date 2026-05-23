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Россиянам дали советы по снижению риска нападения медведя

Эксперт рекомендует держать средства индивидуальной защиты под рукой

23 мая 2026, 14:37, ИА Амител

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Чтобы снизить риск нападения бурого медведя, в лес следует ходить группами и обязательно иметь при себе средства отпугивания. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник дирекции заповедников "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

По словам специалиста, главное правило безопасности — не отправляться в лес в одиночку.

«Там, где есть шансы встретиться с крупными хищниками, мы всегда должны идти группой, минимум вдвоем», — пояснила Блидченко.

Эксперт отметила, что несколько человек создают больше шума, поэтому вероятность неожиданной встречи с медведем снижается. Если же столкновение все-таки произошло, зверь может испугаться и проявить агрессивно-оборонительное поведение.

В такой ситуации, по словам ученого, важно не поворачиваться к хищнику спиной, спокойно отступать и разговаривать уверенным голосом.

«Самое неправильное в такой ситуации — это бегство», — подчеркнула Блидченко.

Она также рекомендовала брать с собой в лес средства индивидуальной защиты — фальшфейеры или перцовые баллончики, которые продаются в магазинах для туристов и охотников.

При этом эксперт советует держать такие средства под рукой — например, в нагрудном кармане или на поясе, а не на дне рюкзака.

Кроме того, специалист предупредила, что в лесу нельзя оставлять пищевые и другие органические отходы, поскольку они привлекают медведей. Также не рекомендуется устраивать стоянки в местах, где мусор уже оставили другие люди.

Россия советы эксперта дикие животные
       

Комментарии 5

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Гость

15:17:06 23-05-2026

Медведи появляются уже там, где их 100 лет не было.

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Сергей😎

16:22:26 23-05-2026

Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишкой угощу его и всë, мишки очень любят мëд, пока он будет лопать я в это время смогу удрать!!! 😳🤪🤗

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гость

21:28:15 23-05-2026

Сергей😎 (16:22:26 23-05-2026) Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишко... Берите друга который, не очень друг и бегает хуже вас. И можно мед не таскать.

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Гость

19:51:19 23-05-2026

Сергей😎 (16:22:26 23-05-2026) Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишко... Мишка быстренько слопает медок догонит тебя... и еще попросит... Так что бери две - три баночки меда и рулон туалетной бумаги

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Musik

10:45:27 24-05-2026

Надо сказать волшебное слово - превед, Медвед!

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