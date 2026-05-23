Россиянам дали советы по снижению риска нападения медведя
Эксперт рекомендует держать средства индивидуальной защиты под рукой
23 мая 2026, 14:37, ИА Амител
Чтобы снизить риск нападения бурого медведя, в лес следует ходить группами и обязательно иметь при себе средства отпугивания. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник дирекции заповедников "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.
По словам специалиста, главное правило безопасности — не отправляться в лес в одиночку.
«Там, где есть шансы встретиться с крупными хищниками, мы всегда должны идти группой, минимум вдвоем», — пояснила Блидченко.
Эксперт отметила, что несколько человек создают больше шума, поэтому вероятность неожиданной встречи с медведем снижается. Если же столкновение все-таки произошло, зверь может испугаться и проявить агрессивно-оборонительное поведение.
В такой ситуации, по словам ученого, важно не поворачиваться к хищнику спиной, спокойно отступать и разговаривать уверенным голосом.
«Самое неправильное в такой ситуации — это бегство», — подчеркнула Блидченко.
Она также рекомендовала брать с собой в лес средства индивидуальной защиты — фальшфейеры или перцовые баллончики, которые продаются в магазинах для туристов и охотников.
При этом эксперт советует держать такие средства под рукой — например, в нагрудном кармане или на поясе, а не на дне рюкзака.
Кроме того, специалист предупредила, что в лесу нельзя оставлять пищевые и другие органические отходы, поскольку они привлекают медведей. Также не рекомендуется устраивать стоянки в местах, где мусор уже оставили другие люди.
15:17:06 23-05-2026
Медведи появляются уже там, где их 100 лет не было.
16:22:26 23-05-2026
Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишкой угощу его и всë, мишки очень любят мëд, пока он будет лопать я в это время смогу удрать!!! 😳🤪🤗
21:28:15 23-05-2026
Сергей😎 (16:22:26 23-05-2026) Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишко... Берите друга который, не очень друг и бегает хуже вас. И можно мед не таскать.
19:51:19 23-05-2026
Сергей😎 (16:22:26 23-05-2026) Я всегда беру с собой в лес баночку мëда,при встрече с мишко... Мишка быстренько слопает медок догонит тебя... и еще попросит... Так что бери две - три баночки меда и рулон туалетной бумаги
10:45:27 24-05-2026
Надо сказать волшебное слово - превед, Медвед!