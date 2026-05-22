В районе Телецкого озера на Алтае заметили крупных медведей

Медведей наблюдали в мае на прителецких склонах

22 мая 2026, 13:06, ИА Амител

Фото: Светлана Кульбацкая / Алтайский биосферный заповедник

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вновь заметили медведей на склонах в районе Телецкого озера. В объектив камер инспекторов попали сразу несколько хищников.

Как сообщили в заповеднике, медведей наблюдали в мае на прителецких склонах. Специалисты отмечают, что у животных завершился период нехватки пищи, поэтому они все чаще выходят к берегам озера.

Последняя встреча произошла в районе кордона Караташ, где государственный инспектор заметила сразу нескольких медведей.

Ранее сотрудники заповедника рассказывали, что на территории природоохранной зоны можно встретить как взрослых особей, так и маленьких медвежат.