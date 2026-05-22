НОВОСТИОбщество

В районе Телецкого озера на Алтае заметили крупных медведей

Медведей наблюдали в мае на прителецких склонах

22 мая 2026, 13:06, ИА Амител

Фото: Светлана Кульбацкая / Алтайский биосферный заповедник

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вновь заметили медведей на склонах в районе Телецкого озера. В объектив камер инспекторов попали сразу несколько хищников.

Как сообщили в заповеднике, медведей наблюдали в мае на прителецких склонах. Специалисты отмечают, что у животных завершился период нехватки пищи, поэтому они все чаще выходят к берегам озера.

Последняя встреча произошла в районе кордона Караташ, где государственный инспектор заметила сразу нескольких медведей.

Ранее сотрудники заповедника рассказывали, что на территории природоохранной зоны можно встретить как взрослых особей, так и маленьких медвежат.

дикие животные Республика Алтай
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:24:02 22-05-2026

район Телецкого озера огромен. И да, там много медведей. О чем новость?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:33 22-05-2026

Гость (13:24:02 22-05-2026) район Телецкого озера огромен. И да, там много медведей. О ч... Между абстрактные медведи гипотетически обитают и видели конкретных медведей там то и тогда то есть разница )

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:12 22-05-2026

Гость (13:36:33 22-05-2026) Между абстрактные медведи гипотетически обитают и видели кон... Как имя конкретного медведя?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:55 22-05-2026

хорошо что крупных.. питаются отлично

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:53:03 22-05-2026

мишки там всегда жили, а то, что упитанные, отлично!

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров