В районе Телецкого озера на Алтае заметили крупных медведей
Медведей наблюдали в мае на прителецких склонах
22 мая 2026, 13:06, ИА Амител
Фото: Светлана Кульбацкая / Алтайский биосферный заповедник
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вновь заметили медведей на склонах в районе Телецкого озера. В объектив камер инспекторов попали сразу несколько хищников.
Как сообщили в заповеднике, медведей наблюдали в мае на прителецких склонах. Специалисты отмечают, что у животных завершился период нехватки пищи, поэтому они все чаще выходят к берегам озера.
Последняя встреча произошла в районе кордона Караташ, где государственный инспектор заметила сразу нескольких медведей.
Ранее сотрудники заповедника рассказывали, что на территории природоохранной зоны можно встретить как взрослых особей, так и маленьких медвежат.
13:24:02 22-05-2026
район Телецкого озера огромен. И да, там много медведей. О чем новость?
13:36:33 22-05-2026
Гость (13:24:02 22-05-2026) район Телецкого озера огромен. И да, там много медведей. О ч... Между абстрактные медведи гипотетически обитают и видели конкретных медведей там то и тогда то есть разница )
15:30:12 22-05-2026
Гость (13:36:33 22-05-2026) Между абстрактные медведи гипотетически обитают и видели кон... Как имя конкретного медведя?
13:34:55 22-05-2026
хорошо что крупных.. питаются отлично
13:53:03 22-05-2026
мишки там всегда жили, а то, что упитанные, отлично!