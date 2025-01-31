Россиянам напомнили, в какие месяцы 2025 года пенсии снова проиндексируют

Выплаты поднимут в феврале, апреле, августе и октябре

31 января 2025, 07:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года россиянам проиндексировали пенсии на 7,3%. За этим повышением в текущем году последуют еще три. Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на Людмилу Иванову-Швец, доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова.

Доиндексацию страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам проведут 1 февраля. Все, кому с начала 2025 года проиндексировали пенсию на 7,3%, получат за январь доплату в 2,2%. Также россиян ждет полная, уже проиндексированная на 9,5% пенсия за февраль.

Индексация социальных пенсий традиционно проводится 1 апреля. В 2025 году их увеличат на 14,75%.

В августе еще одна прибавка ждет работающих пенсионеров. Им пересчитают выплаты, учитывая количество заработанных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов (но не более трех).

С 1 октября вырастут на 4,5% выплаты военных пенсионеров. Также правительство по поручению президента в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, который установит понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59%. Фактически это приведет к тому, что пенсионные выплаты военнослужащих вырастут на 9,5% с января, то есть задним числом. Если такой закон примут, их также ждет доплата за январь.