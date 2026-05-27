Прогноз может измениться при улучшении экономической ситуации

27 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2027 году реальные зарплаты россиян могут вырасти лишь на 0,5–1% при базовом сценарии. После быстрого роста в 2024–2025 годах проявится эффект высокой базы, и компании будут более тщательно контролировать свои расходы, сообщил "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в ответ на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России увеличились на 2,6%.

Трепольский объяснил, что основная причина такого разрыва — недостаток рабочей силы. Когда сотрудников мало, зарплаты растут даже в условиях слабой экономики: бизнесу приходится не только искать кадры, но и переманивать их у конкурентов и из смежных отраслей.

«Главная причина — острый дефицит кадров. Когда предложение на рынке труда ограничено, стоимость рабочей силы — зарплата — возрастает даже при снижении общего объема производства. Компании, особенно в индустриальном секторе, вынуждены платить больше за сотрудников, независимо от своих финансовых результатов. Во второй половине 2026 года рост реальных зарплат может продолжиться, но его темпы, вероятно, замедлятся: маржа компаний не бесконечна, а бюджетные расходы также придется учитывать. Поэтому номинальные прибавки будут все чаще съедаться инфляцией», — отметил Трепольский.

Эксперт добавил, что в 2027 году на зарплаты будут влиять три ключевых фактора: дефицит кадров, рост цен и прибыль компаний. Недостаток работников останется из-за демографических проблем, инфляция установит минимальный уровень индексации, а прибыль бизнеса определит, сколько компании смогут тратить на персонал, пояснил Трепольский.

Особенно быстрый рост зарплат, по его мнению, возможен в высокотехнологичном производстве, IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике, где требуются редкие навыки и новые транспортные коридоры.