НОВОСТИЭкономика

Россиянам пообещали реальный рост зарплат в 2027 году примерно на 1%

Прогноз может измениться при улучшении экономической ситуации

27 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2027 году реальные зарплаты россиян могут вырасти лишь на 0,5–1% при базовом сценарии. После быстрого роста в 2024–2025 годах проявится эффект высокой базы, и компании будут более тщательно контролировать свои расходы, сообщил "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в ответ на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России увеличились на 2,6%.

Трепольский объяснил, что основная причина такого разрыва — недостаток рабочей силы. Когда сотрудников мало, зарплаты растут даже в условиях слабой экономики: бизнесу приходится не только искать кадры, но и переманивать их у конкурентов и из смежных отраслей.

«Главная причина — острый дефицит кадров. Когда предложение на рынке труда ограничено, стоимость рабочей силы — зарплата — возрастает даже при снижении общего объема производства. Компании, особенно в индустриальном секторе, вынуждены платить больше за сотрудников, независимо от своих финансовых результатов. Во второй половине 2026 года рост реальных зарплат может продолжиться, но его темпы, вероятно, замедлятся: маржа компаний не бесконечна, а бюджетные расходы также придется учитывать. Поэтому номинальные прибавки будут все чаще съедаться инфляцией», — отметил Трепольский.

Эксперт добавил, что в 2027 году на зарплаты будут влиять три ключевых фактора: дефицит кадров, рост цен и прибыль компаний. Недостаток работников останется из-за демографических проблем, инфляция установит минимальный уровень индексации, а прибыль бизнеса определит, сколько компании смогут тратить на персонал, пояснил Трепольский.

Особенно быстрый рост зарплат, по его мнению, возможен в высокотехнологичном производстве, IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике, где требуются редкие навыки и новые транспортные коридоры.

«В то же время в ретейле, сфере услуг, HoReCa и других отраслях с низкой добавленной стоимостью ситуация будет сложнее. Там компаниям все труднее перекладывать растущие расходы на покупателей, поэтому часть бизнеса будет сокращать расходы на персонал для сохранения рентабельности», — заключил Трепольский.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Экономика Россия зарплаты
       

Комментарии 6

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Гость

15:32:36 27-05-2026

Алтайскому краю стоит задуматься . Молодежь , лучшие специалисты уезжают из региона из- за низких зарплат . С кем останутся работодатели лет этак через 5?

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Медведь-шатун

16:06:39 27-05-2026

Останутся с лучшими из худших, которые не уехали...

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Гость

16:39:14 27-05-2026

Хм. А "низкая добавленная стоимость" - это сколько и по сравнению с чем?

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Гость

07:57:51 28-05-2026

Гость (16:39:14 27-05-2026) Хм. А "низкая добавленная стоимость" - это сколько и по срав... Китай убьет экономику России и не только другие страны, своими промышленными роботами. Так что кусайте свои когти от своей примитивной эконимики.

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dok_СФ

17:50:51 27-05-2026

"Поэтому номинальные прибавки будут все чаще съедаться инфляцией" - интересно, победят или не победят (есть экономисты или только называются ими)?

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Гость

13:19:09 28-05-2026

dok_СФ (17:50:51 27-05-2026) "Поэтому номинальные прибавки будут все чаще съедаться инфля... Экономика, как и история, это лженауки - меняется власти и они меняются.

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