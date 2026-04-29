В малых городах и в бюджетной сфере рост зарплат управленцев отстает от общероссийского тренда

29 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

За последние десять лет доходы руководителей в России существенно возросли. К октябрю 2025 года их средний заработок вырос почти вдвое и составил 178 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Чтобы понять, как изменялись зарплаты этой категории сотрудников, рассмотрим данные за несколько лет. В 2015 году средний доход руководителей был 60,7 тысячи рублей. К 2021 году он поднялся на 64,6 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом, что говорит о продолжении роста.

«В 2025 году средний доход топ-менеджеров достигал 281 тысячи рублей, а руководители корпораций получали в среднем 191 тысячу рублей. Это подтверждает, что тенденция к увеличению их зарплат остается стабильной», — сообщает издание.

Доходы начальников отделов в промышленности и специализированных отраслях остаются на уровне 168 тысяч рублей. В гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной и оптовой торговле — 113 тысяч рублей.

Самые высокие доходы руководителей фиксируются в Чукотском автономном округе (337 тысяч рублей), Москве (315 тысяч рублей), Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи рублей).

