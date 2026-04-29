НОВОСТИЭкономика

Средние зарплаты управленцев в России достигли 178 тысяч рублей

В малых городах и в бюджетной сфере рост зарплат управленцев отстает от общероссийского тренда

29 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

За последние десять лет доходы руководителей в России существенно возросли. К октябрю 2025 года их средний заработок вырос почти вдвое и составил 178 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Чтобы понять, как изменялись зарплаты этой категории сотрудников, рассмотрим данные за несколько лет. В 2015 году средний доход руководителей был 60,7 тысячи рублей. К 2021 году он поднялся на 64,6 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом, что говорит о продолжении роста.

«В 2025 году средний доход топ-менеджеров достигал 281 тысячи рублей, а руководители корпораций получали в среднем 191 тысячу рублей. Это подтверждает, что тенденция к увеличению их зарплат остается стабильной», — сообщает издание.

Доходы начальников отделов в промышленности и специализированных отраслях остаются на уровне 168 тысяч рублей. В гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной и оптовой торговле — 113 тысяч рублей.

Самые высокие доходы руководителей фиксируются в Чукотском автономном округе (337 тысяч рублей), Москве (315 тысяч рублей), Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что работодатели в России определяют зарплату после собеседования.

Экономика зарплаты
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:21:12 29-04-2026

В Новосибирске начальник карантинного отдела регионального управления ветеринарии - всё.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:45 29-04-2026

Гость (14:21:12 29-04-2026) В Новосибирске начальник карантинного отдела регионального ... Сердце отказало. А у Бони все в порядке

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:26:20 29-04-2026

Гость (14:37:45 29-04-2026) Сердце отказало. А у Бони все в порядке... У Бони губы и ягодичные. Отказывать нечему.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:50 29-04-2026

Можно в управленцы

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:12 29-04-2026

Вернуть надо публичные декларации

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров