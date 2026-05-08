Средняя зарплата жителей Алтайского края оказалась самой низкой в Сибири

Средняя зарплата по Сибири за первые два месяца года составила 88 149 рублей

08 мая 2026, 13:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае по итогам января–февраля 2026 года среднемесячная номинальная зарплата составила 64 240 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат в статистике по регионам Сибири.

Среди субъектов Сибирского федерального округа Алтайский край оказался на последнем месте по уровню средней заработной платы. Чуть выше показатели зафиксированы в Омской области — 74 625 рублей, а также в Республике Алтай — 78 629 рублей.

Средняя зарплата по Сибири за первые два месяца года составила 88 149 рублей.

Лидерами рейтинга стали Красноярский край со средней зарплатой 108 870 рублей, Иркутская область с показателем 95 612 рублей и Новосибирская область, где средний доход достиг 89 305 рублей.

В Новосибирскстате пояснили, что более высокий уровень заработных плат в этих регионах связан с отраслевой спецификой экономики и действием районных коэффициентов.

При этом наиболее высокие зарплаты в Алтайском крае традиционно получают специалисты сферы добычи полезных ископаемых, а также сотрудники финансовой и страховой отраслей.