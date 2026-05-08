Средняя зарплата жителей Алтайского края оказалась самой низкой в Сибири
Средняя зарплата по Сибири за первые два месяца года составила 88 149 рублей
08 мая 2026, 13:16, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам января–февраля 2026 года среднемесячная номинальная зарплата составила 64 240 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат в статистике по регионам Сибири.
Среди субъектов Сибирского федерального округа Алтайский край оказался на последнем месте по уровню средней заработной платы. Чуть выше показатели зафиксированы в Омской области — 74 625 рублей, а также в Республике Алтай — 78 629 рублей.
Средняя зарплата по Сибири за первые два месяца года составила 88 149 рублей.
Лидерами рейтинга стали Красноярский край со средней зарплатой 108 870 рублей, Иркутская область с показателем 95 612 рублей и Новосибирская область, где средний доход достиг 89 305 рублей.
В Новосибирскстате пояснили, что более высокий уровень заработных плат в этих регионах связан с отраслевой спецификой экономики и действием районных коэффициентов.
При этом наиболее высокие зарплаты в Алтайском крае традиционно получают специалисты сферы добычи полезных ископаемых, а также сотрудники финансовой и страховой отраслей.
13:26:55 08-05-2026
живем в то время, когда стыдно сказать, что я тружусь на заводе инженером, с двумя высшими образованиями, создавая своими руками продукцию, а какой то без образования курьер на велике получает в 150% больше зарплату.
А потом удивляемся, почему в нашей стране ничего не создают.
Для примера аккумулятор в оптовом складе 7000р. т.е. продавая товар склад тоже имеет доход, а значит произвести такой аккум, используя кучу народа и ресурсов стоит порядка 5000, заходим в магазин розничный и видим ценник 11500р. Продаваны совесть потеряли.
14:21:28 08-05-2026
Гость (13:26:55 08-05-2026) живем в то время, когда стыдно сказать, что я тружусь на зав...
Красноярский край со средней зарплатой 108 870 рублей, Иркутская область с показателем 95 612 рублей(((Мы очень рады за соседей.
Что не так с Алтайским краем? Кто виноват? Что делать?
17:10:42 08-05-2026
Гость (14:21:28 08-05-2026) Красноярский край со средней зарплатой 108 870 рублей, ... Сухари сушить!
17:10:08 08-05-2026
Гость (13:26:55 08-05-2026) живем в то время, когда стыдно сказать, что я тружусь на зав... Можно подобнее о втором образовании?
Инженер- кондитер?
Инженер-стоматолоГ
Инженер-Бухгалтер?
Инженер -хореограф?
Теряюсь в догадках.
20:42:53 08-05-2026
Гость (13:26:55 08-05-2026) живем в то время, когда стыдно сказать, что я тружусь на зав... Зачем инженеру 2 высших образования? Инженер зоотехник? Инженер экономист? Инженер- глазнюк? Или как? Инженер диванный тактиК?
08:40:25 09-05-2026
Внимательный из Б (20:42:53 08-05-2026) Зачем инженеру 2 высших образования? Инженер зоотехник? Инж... Вам, жертвам ЕГЭ,не понять. И объяснять смысла нет.
21:05:40 08-05-2026
Гость (13:26:55 08-05-2026) живем в то время, когда стыдно сказать, что я тружусь на зав... Иди курьером делать бабки,посмотрим через сколько позвоночник в штаны ссыпется
13:27:48 08-05-2026
Зато (( Барнаул столица мира )) !!!
13:32:59 08-05-2026
Сказочники
14:34:11 08-05-2026
я (13:32:59 08-05-2026) Сказочники... Пока сказочники у власти, то так и будем жить - ни Богу свечка, ни черту кочерга.
14:05:02 08-05-2026
Медианная сколько, 30 тыс. Это похоже на реальность уже.
21:06:28 08-05-2026
Гость (14:05:02 08-05-2026) Медианная сколько, 30 тыс. Это похоже на реальность уже.... все эти рейтинги лабуда полная для ежемесячных заголовков
15:05:56 08-05-2026
На Алтае работать не выгодно, а работники медицины и образования подвергаются сверхэксплуатации.
19:03:22 08-05-2026
Вежливый человек. (15:05:56 08-05-2026) На Алтае работать не выгодно, а работники медицины и образов... не только медицины и образования. у нас какую вакансию не возьми, везде доп. обязанности, не соответствующие профессиональным навыкам и образованию. бизнесу требуются акушеры- сантехники, чтобы не кормить лишние рты.
16:31:52 08-05-2026
А она хоть раз была не самой низкой. А ещё несмотря на районный коэффициент наш 15 процентов мы всегда в пятерке аутсайдеров по всей стране. Представляете есть области где коэффициент 0 но они всё равно получают больше.
16:59:12 08-05-2026
Сеня (16:31:52 08-05-2026) А она хоть раз была не самой низкой. А ещё несмотря на район... Внимательно наблюдай. Опилки те же. Работники те же. Выполняют ту же работу . Но работнику из Ак-
+ 15%. За кой черт? С работников в Краснодаре мне вычесть 15%? Растить бананы в Норильске так себе идея.
21:05:01 08-05-2026
Внимательный из Б (16:59:12 08-05-2026) Внимательно наблюдай. Опилки те же. Работники те же. Выполня... вот и сидите в своём краснодыре
10:24:20 09-05-2026
Так вам и надо!
18:02:37 09-05-2026
Сосед работает курьером. Да нет там никаких сотен тысяч! Нет и всё. Брехня.А есть поездки день и ночь в любую погоду. Как они эти короба на спине таскают вообще не понятно. И спасибо им, что обленившихся людей выручают. Со многими хозяева рассчитываются той же продукцией, какую доставляют, даже если им она нафиг не нужна. Что-то ни один специалист ни одной администрации не уволился со своих тридцати тысяч, о которых они вечно ноют, и не пошёл в курьеры. И почему-то курьеров не хватает, не смотря на их зарплаты в "миллионы". А вот в администрациях текучки не замечено.