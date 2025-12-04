Россиянам посоветовали почаще обниматься для борьбы со стрессом

Как рассказали эксперты, это помогает привести в порядок эмоциональное состояние

04 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Чтобы справиться со стрессом, жителям России рекомендовано чаще обниматься. Как пояснила невролог Екатерина Демьяновская "Газете.ru", объятия запускают в теле человека последовательность биохимических процессов, которые непосредственно влияют на самочувствие как на ментальном, так и на физическом уровне.

Врач отметила, что во время объятий происходит выработка окситоцина, известного как "гормон привязанности". Выделение этого гормона в кровь при приятных тактильных ощущениях способствует созданию эмоциональной близости между людьми.

Помимо этого, объятия способствуют регулированию уровня кортизола, гормона, отвечающего за стрессовые реакции. Также отмечено увеличение концентрации серотонина и дофамина, которые оказывают непосредственное воздействие на настроение человека.