Россиянам посоветовали есть побольше шоколада, чтобы справиться с осенней хандрой

Шоколад часто ассоциируется с приятными воспоминаниями, уютом и семейными традициями

13 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Шоколад помогает справиться с осенней хандрой и снижает уровень стресса благодаря веществам, содержащимся в какао-бобах. Об этом рассказала психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян в интервью "Газете.ru".

По словам специалиста, положительный эффект шоколада связан с присутствием тирозина, фенилэтиламина и теобромина – природных соединений, способствующих выработке "гормонов счастья". Эти вещества помогают организму адаптироваться к сокращению светового дня и преодолевать сезонную усталость.

Эксперт отметила, что осенью многие люди сталкиваются с апатией и снижением мотивации из-за уменьшения светового дня и дефицита солнечного света, что влияет на синтез дофамина и эндорфинов. Эмоциональные спады в этот период – нормальное явление, подчеркнула психолог.

Хачатрян рекомендует поддерживать эмоциональное равновесие с помощью физических нагрузок, творческих занятий и умеренного употребления сладкого, включая шоколад. По ее словам, этот продукт часто ассоциируется с приятными воспоминаниями, уютом и семейными традициями, что делает его своеобразной "комфортной едой", особенно в пасмурные дни.

Комментарии

Гость

15:52:00 13-10-2025

Польза тёмного шоколада оказалась мифом. The Economist выяснил, что производители сладостей сами финансировали большинство исследований о «целебных свойствах» продукта. Эти компании вкладывали деньги в научные работы, чтобы получить нужные выводы, а затем масштабно распространяли их через медиа. Это создало устойчивый миф о том, что шоколад помогает бороться с депрессией и улучшает когнитивные функции. Однако независимые исследования не подтвердили таких эффектов. Эксперты подчёркивают: тёмный шоколад остаётся лишь десертом, а не лекарством.

Мусик

16:55:08 13-10-2025

а водка - вкуснее!

Гость

17:16:51 13-10-2025

Какао.

Гость

09:46:28 14-10-2025

Только шоколада нормального сложно найти, магазины завалены непонятным суррогатом из пальмового масла

