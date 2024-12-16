Удаленную работу вместо выхода на больничный предложили внедрить депутаты Госдумы
По словам инициаторов, это позволило бы работнику не терять часть дохода
16 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Госдума предложила Минздраву рассмотреть возможность перехода временно нетрудоспособных работников на удаленку вместо оформления больничного. Об этом сообщают "Известия".
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды:
"Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причем готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно", – поясняет Нилов.
Эксперты также отмечают, что, выбирая между полным заработком и больничным, сотрудник предпочтет ходить на работу даже больным, чтобы не терять доход. Однако сам человек не сможет оценить угрозу, которую таким образом наносит организму. Поэтому нужен медработник, который определит необходимость больничного.
При этом Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что профсоюзы и работодатели не поддержат идею. Нетрудоспособное состояние работника налагает ответственность на руководство, которое не захочет брать ее на себя.
В Торгово-промышленной палате отметили, что такая практика существует и сейчас. Она оправданна с точки зрения нераспространения заболевания в коллективе. Однако это не действует в случаях, когда человек отказывается обращаться к врачу.
Также эксперты опасаются злоупотребления сотрудниками подобным форматом работы:
"Загвоздка может заключаться в том, что не все работодатели готовы согласиться на такую форму. Многие справедливо опасаются, что сотрудники запросят удаленный режим работы, даже если у них есть несерьезные симптомы. С точки зрения управления рисками и контроля присутствия подчиненных это может вызвать недовольство у менеджеров. Вопрос злоупотреблений действительно будет актуален", – указывает юрист Александр Зелинко.
08:50:37 16-12-2024
Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут работать удаленно на компьютере. Вот это прорыв!
09:19:20 16-12-2024
Гость (08:50:37 16-12-2024) Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут... Сварщиков нет. Их еще не нарожали
15:06:07 16-12-2024
Гость (08:50:37 16-12-2024) Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут... Тоже припомнила. В молодости работала штукатуром на стройке. При темп. 37,5 врач не выписывала меня с больничного (вопрос о потере части дохода не стоял, и компов ещё не было). Изображают видимость деятельности((.
09:03:01 16-12-2024
Воспитателям детсадов, учителям, я думаю, предложение понравится😃
09:07:03 16-12-2024
На что угодно пойдут, на любые инициативы. лишь бы людей в гроб согнать и деньги собираемые из социального фонда не платить, о здоровье электоратат разговор не идет. Эти законодатели хоть закон то знают, сколько бумаги надо извести, чтоб работника на удаленку отправить и по какой причине?
09:18:35 16-12-2024
Хорошее предложение! Для многих профессий(не в сфере обслуживания) очень даже актуально. Особенно, если есть маленькие дети.
09:55:29 16-12-2024
- "Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома." - "Также эксперты опасаются злоупотребления сотрудниками подобным форматом работы:" --- Эдак все переломают свои ноги. В России все могут.
15:07:16 16-12-2024
Гость (09:55:29 16-12-2024) - "Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работ... хахахаха))))))))))))))))))))))))
10:12:29 16-12-2024
этот вопрос актуален для бюджетников и гос контор всяких , там нормальная практика ходить в отуска по 30 дней за раз и брать больничный липовый и уезжать на моря. К обычной коммерческой организации такие сотрудники очень быстро выпинываются на улицу . В таких компаниях обратная проблема, люди с температурой ходят на работу и не переживают за здоровье коллег .
10:12:31 16-12-2024
Болен гриппом, сиди дома.
10:44:13 16-12-2024
Главное, что больных будет меньше в транспорте. А то и так все дышат друг на друга . Инициативу поддерживаю!
10:51:31 16-12-2024
кому надо (работник и работодатель), они и без соцфонда и без госинициатив договорятся. У нас так, частная котнтора
11:35:43 16-12-2024
А больничный разве дается не для того , чтобы человек пролечился, отлежался, восстановился?
12:08:49 16-12-2024
Гость (11:35:43 16-12-2024) А больничный разве дается не для того , чтобы человек пролеч... Тау нас уже и отпуск по уходу за ребенком, по мнению некоторых, дается для удаленной работы.
13:18:00 16-12-2024
Гость (12:08:49 16-12-2024) Тау нас уже и отпуск по уходу за ребенком, по мнению некотор... Хотела бы я посмотреть , как работать с грудным ребенком в одной руке
16:37:45 16-12-2024
Ага, литейщика, шахтёра, метростроителя, шпалоукладчика на удалёнку вместо больничного! Нечего прохлаждаться!
16:46:26 16-12-2024
А говорили что шизофрения не передается воздушно-капельным путем!!!!! Срочно хочу да удаленку, буду дома выполнять свою операцию на станке