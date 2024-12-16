НОВОСТИОбщество

Удаленную работу вместо выхода на больничный предложили внедрить депутаты Госдумы

По словам инициаторов, это позволило бы работнику не терять часть дохода

16 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

Госдума предложила Минздраву рассмотреть возможность перехода временно нетрудоспособных работников на удаленку вместо оформления больничного. Об этом сообщают "Известия".

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды:

"Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причем готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно", – поясняет Нилов.

Эксперты также отмечают, что, выбирая между полным заработком и больничным, сотрудник предпочтет ходить на работу даже больным, чтобы не терять доход. Однако сам человек не сможет оценить угрозу, которую таким образом наносит организму. Поэтому нужен медработник, который определит необходимость больничного.

При этом Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что профсоюзы и работодатели не поддержат идею. Нетрудоспособное состояние работника налагает ответственность на руководство, которое не захочет брать ее на себя.

В Торгово-промышленной палате отметили, что такая практика существует и сейчас. Она оправданна с точки зрения нераспространения заболевания в коллективе. Однако это не действует в случаях, когда человек отказывается обращаться к врачу.

Также эксперты опасаются злоупотребления сотрудниками подобным форматом работы:

"Загвоздка может заключаться в том, что не все работодатели готовы согласиться на такую форму. Многие справедливо опасаются, что сотрудники запросят удаленный режим работы, даже если у них есть несерьезные симптомы. С точки зрения управления рисками и контроля присутствия подчиненных это может вызвать недовольство у менеджеров. Вопрос злоупотреблений действительно будет актуален", – указывает юрист Александр Зелинко.

Здоровье Россия Госдума Минздрав

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

08:50:37 16-12-2024

Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут работать удаленно на компьютере. Вот это прорыв!

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:20 16-12-2024

Гость (08:50:37 16-12-2024) Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут... Сварщиков нет. Их еще не нарожали

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:06:07 16-12-2024

Гость (08:50:37 16-12-2024) Токари, сварщики, водители, строители, пожарные и т.д. будут... Тоже припомнила. В молодости работала штукатуром на стройке. При темп. 37,5 врач не выписывала меня с больничного (вопрос о потере части дохода не стоял, и компов ещё не было). Изображают видимость деятельности((.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:01 16-12-2024

Воспитателям детсадов, учителям, я думаю, предложение понравится😃

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:03 16-12-2024

На что угодно пойдут, на любые инициативы. лишь бы людей в гроб согнать и деньги собираемые из социального фонда не платить, о здоровье электоратат разговор не идет. Эти законодатели хоть закон то знают, сколько бумаги надо извести, чтоб работника на удаленку отправить и по какой причине?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:35 16-12-2024

Хорошее предложение! Для многих профессий(не в сфере обслуживания) очень даже актуально. Особенно, если есть маленькие дети.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:29 16-12-2024

- "Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома." - "Также эксперты опасаются злоупотребления сотрудниками подобным форматом работы:" --- Эдак все переломают свои ноги. В России все могут.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:07:16 16-12-2024

Гость (09:55:29 16-12-2024) - "Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работ... хахахаха))))))))))))))))))))))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:29 16-12-2024

этот вопрос актуален для бюджетников и гос контор всяких , там нормальная практика ходить в отуска по 30 дней за раз и брать больничный липовый и уезжать на моря. К обычной коммерческой организации такие сотрудники очень быстро выпинываются на улицу . В таких компаниях обратная проблема, люди с температурой ходят на работу и не переживают за здоровье коллег .

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:12:31 16-12-2024

Болен гриппом, сиди дома.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:13 16-12-2024

Главное, что больных будет меньше в транспорте. А то и так все дышат друг на друга . Инициативу поддерживаю!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
любовь

10:51:31 16-12-2024

кому надо (работник и работодатель), они и без соцфонда и без госинициатив договорятся. У нас так, частная котнтора

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:43 16-12-2024

А больничный разве дается не для того , чтобы человек пролечился, отлежался, восстановился?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:49 16-12-2024

Гость (11:35:43 16-12-2024) А больничный разве дается не для того , чтобы человек пролеч... Тау нас уже и отпуск по уходу за ребенком, по мнению некоторых, дается для удаленной работы.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:00 16-12-2024

Гость (12:08:49 16-12-2024) Тау нас уже и отпуск по уходу за ребенком, по мнению некотор... Хотела бы я посмотреть , как работать с грудным ребенком в одной руке

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:45 16-12-2024

Ага, литейщика, шахтёра, метростроителя, шпалоукладчика на удалёнку вместо больничного! Нечего прохлаждаться!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
валентина

16:46:26 16-12-2024

А говорили что шизофрения не передается воздушно-капельным путем!!!!! Срочно хочу да удаленку, буду дома выполнять свою операцию на станке

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров