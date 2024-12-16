Удаленную работу вместо выхода на больничный предложили внедрить депутаты Госдумы

По словам инициаторов, это позволило бы работнику не терять часть дохода

16 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Госдума предложила Минздраву рассмотреть возможность перехода временно нетрудоспособных работников на удаленку вместо оформления больничного. Об этом сообщают "Известия".

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды:

"Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причем готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно", – поясняет Нилов.

Эксперты также отмечают, что, выбирая между полным заработком и больничным, сотрудник предпочтет ходить на работу даже больным, чтобы не терять доход. Однако сам человек не сможет оценить угрозу, которую таким образом наносит организму. Поэтому нужен медработник, который определит необходимость больничного.

При этом Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что профсоюзы и работодатели не поддержат идею. Нетрудоспособное состояние работника налагает ответственность на руководство, которое не захочет брать ее на себя.

В Торгово-промышленной палате отметили, что такая практика существует и сейчас. Она оправданна с точки зрения нераспространения заболевания в коллективе. Однако это не действует в случаях, когда человек отказывается обращаться к врачу.

Также эксперты опасаются злоупотребления сотрудниками подобным форматом работы: