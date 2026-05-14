Россиянам рассказали, как не нарваться на поддельный мед
Дешевый мед с подозрительно низкой ценой чаще всего оказывается разбавленным сахаром или сиропом
14 мая 2026, 16:55, ИА Амител
Обычный потребитель с трудом может распознать поддельный мед среди натурального, так как современные производители контрафакта достигли значительного мастерства в его имитации, рассказал ТАСС Валерий Михеев, глава Союза пчеловодов России.
Михеев подчеркнул, что даже в условиях лаборатории фальсификация не всегда обнаруживается сразу.
«Сегодня научились очень искусно подделывать мед, как и множество других товаров. Поэтому без детального анализа сложно определить подделку, хотя для этого требуется существенное нарушение технологических норм», — отметил он.
Кроме того, он указал, что основная часть подделок возникает на этапе переработки.
«А чтобы сами пчеловоды занимались фальсификацией, я о таких случаях не слышал, — добавил Михеев. — Поэтому я советую приобретать мед у проверенных производителей, с которыми вы знакомы и которым доверяете. В этом случае риск столкнуться с подделкой будет минимальным».
Ранее сообщалось, что Алтайский край нарастил объемы поставок меда на зарубежные рынки.
09:20:04 15-05-2026
А в России еще есть в продаже неподдельный мед?