Дешевый мед с подозрительно низкой ценой чаще всего оказывается разбавленным сахаром или сиропом

14 мая 2026, 16:55, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Обычный потребитель с трудом может распознать поддельный мед среди натурального, так как современные производители контрафакта достигли значительного мастерства в его имитации, рассказал ТАСС Валерий Михеев, глава Союза пчеловодов России.

Михеев подчеркнул, что даже в условиях лаборатории фальсификация не всегда обнаруживается сразу.

«Сегодня научились очень искусно подделывать мед, как и множество других товаров. Поэтому без детального анализа сложно определить подделку, хотя для этого требуется существенное нарушение технологических норм», — отметил он.

Кроме того, он указал, что основная часть подделок возникает на этапе переработки.

«А чтобы сами пчеловоды занимались фальсификацией, я о таких случаях не слышал, — добавил Михеев. — Поэтому я советую приобретать мед у проверенных производителей, с которыми вы знакомы и которым доверяете. В этом случае риск столкнуться с подделкой будет минимальным».

Ранее сообщалось, что Алтайский край нарастил объемы поставок меда на зарубежные рынки.