Это можно сделать через приложение "Честный знак"

11 ноября 2023, 10:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Распознать подделку на маркетплейсе можно по QR-коду маркировки после получения заказа, рассказала "Прайму" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Райкова.

По ее словам, перед покупкой нужно изучить информацию на карточке товара, а также фото, видео, отзывы и профиль продавца.

Уже в пункте выдачи заказ следует внимательно осмотреть и проверить через приложение "Честный знак", просканировав код маркировки. Он содержит сведения о составе, стране происхождения и другую важную информацию. Проверить таким образом можно одежду, обувь, продукты питания, парфюм и множество других товаров.

Если товар оказался ненадлежащего качества, то в маркетплейс следует обращаться с претензией в течение 14 дней после покупки.