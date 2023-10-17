Жителям Алтайского края рассказали, как проверить подлинность купленных товаров

Понадобится смартфон и одно приложение

17 октября 2023, 09:45, ИА Амител

QR-код / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края и других регионов России смогут проверить подлинность купленных товаров, пишут "Вести Алтай".

Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Честный знак", через которое можно отсканировать код маркировки и узнать информацию о товарах – например, о лекарствах, еде, напитках, одежде, парфюме, автошинах и многом другом.

Если у продукции нет кода маркировки, то через программу можно подать жалобу.

На прошлой неделе правительство России включило "Честный знак" в перечень программ для предустановки на новых гаджетах. Владельцы же старых телефонов могут скачать его самостоятельно – приложение есть как на Android, так и на iOS.