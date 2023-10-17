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Жителям Алтайского края рассказали, как проверить подлинность купленных товаров

Понадобится смартфон и одно приложение

17 октября 2023, 09:45, ИА Амител

QR-код / Фото: unsplash.com
QR-код / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края и других регионов России смогут проверить подлинность купленных товаров, пишут "Вести Алтай".

Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Честный знак", через которое можно отсканировать код маркировки и узнать информацию о товарах – например, о лекарствах, еде, напитках, одежде, парфюме, автошинах и многом другом.

Если у продукции нет кода маркировки, то через программу можно подать жалобу.

На прошлой неделе правительство России включило "Честный знак" в перечень программ для предустановки на новых гаджетах. Владельцы же старых телефонов могут скачать его самостоятельно – приложение есть как на Android, так и на iOS.

Алтайский край приложения Продукты

Комментарии 3

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Гость

09:55:54 17-10-2023

"Груз без маркировки." Есть такой советский фильм про таможенников и контрабандистов.

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Гость

11:34:49 17-10-2023

Приложение для стукачей. Молоко, не прокисающее неделями, сыр не плесневеющий и.т.п. моментально становится качественным товаром после наклейки куаркода и оплаты мошенникам из конторы "честный знак"

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Гость

11:48:08 17-10-2023

Гость (11:34:49 17-10-2023) Приложение для стукачей. Молоко, не прокисающее неделями, сы... пользуемся только нашими местными, социально ответственными импортозамещенными производителями, они не обманут!!!

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