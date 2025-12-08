Россияне начали скупать туры в Венесуэлу из-за падения цен на фоне угрозы вторжения США
Отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений
08 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
Цены на отдых в Венесуэле обвалились после того, как США допустили возможность военного вмешательства в страну, и это сразу же привело к всплеску интереса со стороны российских туристов.
По информации Telegram-канала "Топор. Экономика", туроператоры фиксируют двукратный рост спроса: путевки начали разбирать гораздо активнее, поскольку отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений вроде Турции, Египта и Таиланда.
Сейчас 11-дневный новогодний тур с размещением в отелях уровня 4–5 звезд предлагают за 239 тысяч рублей на двоих – стоимость, которую еще недавно сложно было ожидать от дальнего направления. Дополнительный стимул для туристов создает и логистика: к концу декабря планируют открыть прямые рейсы по маршруту Внуково – Порламар, что делает путешествие значительно удобнее.
Несмотря на политическую напряженность вокруг Венесуэлы, туристический интерес только растет, а рынок реагирует ценами, которые многие путешественники считают слишком выгодными, чтобы от них отказаться.
18:22:16 08-12-2025
Как насчёт того, что власти США объявили всю территорию Венесуэлы (включая столь популярный у туристов остров Маргарита) бесполётной зоной и "закрыли" небо полностью? Теоретически - могут сбить любой летательный объект (включая пассажирский самолёт). При таком раскладе: а) какая авиакомпания захочет ТАК рисковать? б) какой туроператор (и на каких рейсах) будет отправлять туда туристов?
21:26:16 08-12-2025
А головой подумать?! (18:22:16 08-12-2025) Как насчёт того, что власти США объявили всю территорию Вене... Заброска вертушками, полное денежное довольствие на время пребывания на курортах, дорогу туда и обратно оплатят. За развлечения отвечает сержант принимающей стороны. Вернувшиеся ещё и заработают что-то к птс.
18:44:02 08-12-2025
Как бы плакать им потом не пришлось
22:16:33 08-12-2025
Гость (18:44:02 08-12-2025) Как бы плакать им потом не пришлось... У этих туристов стрижка короткая и хорошая осанка. Не бойсь!
09:36:34 09-12-2025
Musik (22:16:33 08-12-2025) У этих туристов стрижка короткая и хорошая осанка. Не бойсь!...
Они разве не кончились еще в Африке?
21:07:33 08-12-2025
Чото дураки чтоли?