Россияне начали скупать туры в Венесуэлу из-за падения цен на фоне угрозы вторжения США

Отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений

08 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Цены на отдых в Венесуэле обвалились после того, как США допустили возможность военного вмешательства в страну, и это сразу же привело к всплеску интереса со стороны российских туристов.

По информации Telegram-канала "Топор. Экономика", туроператоры фиксируют двукратный рост спроса: путевки начали разбирать гораздо активнее, поскольку отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений вроде Турции, Египта и Таиланда.

Сейчас 11-дневный новогодний тур с размещением в отелях уровня 4–5 звезд предлагают за 239 тысяч рублей на двоих – стоимость, которую еще недавно сложно было ожидать от дальнего направления. Дополнительный стимул для туристов создает и логистика: к концу декабря планируют открыть прямые рейсы по маршруту Внуково – Порламар, что делает путешествие значительно удобнее.

Несмотря на политическую напряженность вокруг Венесуэлы, туристический интерес только растет, а рынок реагирует ценами, которые многие путешественники считают слишком выгодными, чтобы от них отказаться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий безвизовый режим для граждан Китая. Согласно документу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию по обычным паспортам и находиться в стране до 30 дней с туристическими, гостевыми, деловыми и некоторыми другими целями.

Комментарии 6

Avatar Picture
А головой подумать?!

18:22:16 08-12-2025

Как насчёт того, что власти США объявили всю территорию Венесуэлы (включая столь популярный у туристов остров Маргарита) бесполётной зоной и "закрыли" небо полностью? Теоретически - могут сбить любой летательный объект (включая пассажирский самолёт). При таком раскладе: а) какая авиакомпания захочет ТАК рисковать? б) какой туроператор (и на каких рейсах) будет отправлять туда туристов?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:16 08-12-2025

А головой подумать?! (18:22:16 08-12-2025) Как насчёт того, что власти США объявили всю территорию Вене... Заброска вертушками, полное денежное довольствие на время пребывания на курортах, дорогу туда и обратно оплатят. За развлечения отвечает сержант принимающей стороны. Вернувшиеся ещё и заработают что-то к птс.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:02 08-12-2025

Как бы плакать им потом не пришлось

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:16:33 08-12-2025

Гость (18:44:02 08-12-2025) Как бы плакать им потом не пришлось... У этих туристов стрижка короткая и хорошая осанка. Не бойсь!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:34 09-12-2025

Musik (22:16:33 08-12-2025) У этих туристов стрижка короткая и хорошая осанка. Не бойсь!...
Они разве не кончились еще в Африке?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:33 08-12-2025

Чото дураки чтоли?

  -4 Нравится
Ответить
