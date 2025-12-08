Россияне начали скупать туры в Венесуэлу из-за падения цен на фоне угрозы вторжения США

Отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений

08 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Цены на отдых в Венесуэле обвалились после того, как США допустили возможность военного вмешательства в страну, и это сразу же привело к всплеску интереса со стороны российских туристов.

По информации Telegram-канала "Топор. Экономика", туроператоры фиксируют двукратный рост спроса: путевки начали разбирать гораздо активнее, поскольку отпуск в Южной Америке внезапно оказался дешевле популярных направлений вроде Турции, Египта и Таиланда.

Сейчас 11-дневный новогодний тур с размещением в отелях уровня 4–5 звезд предлагают за 239 тысяч рублей на двоих – стоимость, которую еще недавно сложно было ожидать от дальнего направления. Дополнительный стимул для туристов создает и логистика: к концу декабря планируют открыть прямые рейсы по маршруту Внуково – Порламар, что делает путешествие значительно удобнее.

Несмотря на политическую напряженность вокруг Венесуэлы, туристический интерес только растет, а рынок реагирует ценами, которые многие путешественники считают слишком выгодными, чтобы от них отказаться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий безвизовый режим для граждан Китая. Согласно документу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию по обычным паспортам и находиться в стране до 30 дней с туристическими, гостевыми, деловыми и некоторыми другими целями.