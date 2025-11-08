В этом году россияне посетили Турцию более двух с половиной миллионов раз

Это максимальный показатель с 2021 года

08 ноября 2025

Турция / Фото из архива amic.ru

В период с июля по сентябрь текущего года зафиксировано 2,7 миллиона визитов россиян в Турцию. Согласно данным РИА Новости, это наивысший результат начиная с третьего квартала 2021 года.

В годовом сравнении количество путешествий из России в Турецкую Республику возросло на 6,4%, достигнув отметки 2,7 миллиона. В 2021 году поток туристов составлял 2,8 миллиона.

Согласно публикации, за девять месяцев текущего года 5,3 миллиона россиян посетили Турцию. Ранее эта страна пользовалась большей популярностью среди граждан РФ только до пандемии COVID-19, когда за аналогичный период 2019 года ее посетили 5,9 миллиона человек.