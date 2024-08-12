Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России
Компания решила полностью свернуть работу AnSense в России и деактивировать аккаунты
12 августа 2024, 22:20, ИА Амител
Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России. Как сообщает 3DNews, соответствующее письмо компания направила российским издателям в email-рассылке.
Google решила полностью свернуть работу AdSense в России и деактивировать аккаунты, где страной местоположения указана РФ.
"Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты", — добавили в компании.
Таким образом, владельцы веб-сайтов и работающие на площадке YouTube видеоблогеры из РФ полностью лишатся доступа к системе и возможности зарабатывать с помощью рекламы. Сам сервис ранее уже вводил ограничения против россиян — зрителям из России не показывали рекламу, но их просмотры не приносили авторам денег. Кроме того, был введен запрет на создание новых учётных записей россиянами.
22:53:14 12-08-2024
Что за ерунду я прочитал? Монетизация для России на ютубе отключена еще в сентябре 2022 года.
09:18:58 13-08-2024
Гость (22:53:14 12-08-2024) Что за ерунду я прочитал? Монетизация для России на ютубе от... В 2022г. монетизация для авторов из России была отключена только за просмотры из России, а за просмотры из других стран оставалась.
09:59:34 13-08-2024
Ну и правильно. Меньше будет селфи-халявщиц по жизни и разных диванных политологов.
10:23:36 13-08-2024
Гость (09:59:34 13-08-2024) Ну и правильно. Меньше будет селфи-халявщиц по жизни и разны... оно бы хорошо.
прибавится ли от этого число инженеров - вот вопрос.
13:00:57 13-08-2024
Google полностью отключила --- это хорошо?