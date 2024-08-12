Компания решила полностью свернуть работу AnSense в России и деактивировать аккаунты

12 августа 2024, 22:20, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com

Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России. Как сообщает 3DNews, соответствующее письмо компания направила российским издателям в email-рассылке.

Google решила полностью свернуть работу AdSense в России и деактивировать аккаунты, где страной местоположения указана РФ.

"Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты", — добавили в компании.

Таким образом, владельцы веб-сайтов и работающие на площадке YouTube видеоблогеры из РФ полностью лишатся доступа к системе и возможности зарабатывать с помощью рекламы. Сам сервис ранее уже вводил ограничения против россиян — зрителям из России не показывали рекламу, но их просмотры не приносили авторам денег. Кроме того, был введен запрет на создание новых учётных записей россиянами.