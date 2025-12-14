Россияне в среднем хотят зарплату в 215 тысяч рублей в 2026 году
IT-специалисты хотят получать 270 тысяч, а работники образования — 134,5 тысячи
14 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Средние зарплатные ожидания россиян на 2026 год составляют почти 215 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Наибольшие суммы назвали работники IT, интернета и телекома – в среднем 270,2 тысячи рублей.
Специалисты ретейла и торговли рассчитывают на 251,2 тысячи, а сотрудники сферы маркетинга и рекламы – на 231,7 тысячи рублей.
Среди других отраслей:
-
производство и агропром – 217,4 тыс. руб.;
-
строительство и недвижимость – 200 тыс. руб.;
-
медицина и ветеринария – 168,2 тыс. руб.;
-
транспорт и логистика – 163,2 тыс. руб.;
-
образование и наука – 134,5 тыс. руб.;
-
охрана и безопасность - 100 тыс. руб.
Ранее экономисты спрогнозировали, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится.
10:09:47 14-12-2025
Ну да... И хлеб по 15 тысяч.
10:09:59 14-12-2025
Ещё лучше стабильность и плановая собственная экономика!
12:13:27 14-12-2025
Гость (10:09:59 14-12-2025) Ещё лучше стабильность и плановая собственная экономика!...
Да, да. Очереди за сметаной и трусами с 8 утра, уравниловка, колбаса только от друзей-товароведов с универмаг и сметана с душой в собственную тару! Да, чуть не забыл, и жигули по цене 200 Крузака!
13:26:52 14-12-2025
Внимательный из Б (12:13:27 14-12-2025) Да, да. Очереди за сметаной и трусами с 8 утра, уравнил... Отдых на море каждый год по путевке за 77 рублей. Натуральные продукты без химии. Надежные вещи, работающие десятилетиями: пылесосы,фотоаппараты, розетки, выключатели,холодильники, вентиляторы, велосипеды,музыкальные инструменты, инструменты, электродрели,приемники,кастрюли и многое другое.
08:58:59 15-12-2025
Гость (13:26:52 14-12-2025) Отдых на море каждый год по путевке за 77 рублей. Натуральны... Вам сколько лет ?
20:30:29 14-12-2025
Внимательный из Б (12:13:27 14-12-2025) Да, да. Очереди за сметаной и трусами с 8 утра, уравнил... Че курил, а щазз колбаса из Г.., и крузак по цене звездолета, коммуналка больше пенсии, ну и про уравниловку Кто понимал как, тот и тогда неплохо жил. Я из А класса, в Б обычно ну ты понял.
09:00:56 15-12-2025
гость (20:30:29 14-12-2025) Че курил, а щазз колбаса из Г.., и крузак по цене звездолета... Сам то понял что написал ?
13:50:43 14-12-2025
Гость (10:09:59 14-12-2025) Ещё лучше стабильность и плановая собственная экономика!... расскажите как работает плановая экономика и в чем ее преимущества и успех, желательно с примерами из реальной жизни? прям очень интересно
20:25:22 14-12-2025
Гость (13:50:43 14-12-2025) расскажите как работает плановая экономика и в чем ее преиму... Так сам почитай, походов к плановой экономике несколько, и планированием занимаются и при рыночной экономике.
11:52:04 15-12-2025
гость (20:25:22 14-12-2025) Так сам почитай, походов к плановой экономике несколько, и п... Вот почему всегда так? Одна демагогия и непрошенные советы, а дать конкретный ответ на вопрос, не в силах? Так примеры успешного успеха стран с плановой экономикой будут или нет, жду с нетерпением?
08:17:19 15-12-2025
Гость (13:50:43 14-12-2025) расскажите как работает плановая экономика и в чем ее преиму... Во первых, все комментарии ниже в пользу плановой, во вторых - простой вопрос, приходилось ли вам пользоваться кредитом (любым)? Если можно, гость, подпишитесь любым ником..
12:08:47 15-12-2025
dok_СФ (08:17:19 15-12-2025) Во первых, все комментарии ниже в пользу плановой, во вторых... "Все комментарии ниже в пользу плановой экономики..." - то есть для вас аргумент, что несколько неизвестных вам людей на сайте, которые очевидно тоскуют по совку (читай по своей молодости) и нахваливают плановую экономику, а то что она вообще неэффективна как самостоятельная, привела к застою, отставанию, отсутствию конкурентоспособности, дефициту товаров и в конечном счете схлопнулась (развалился СССР) для вас не аргумент? Ну тогда беседовать не о чем
12:23:29 15-12-2025
dok_СФ (08:17:19 15-12-2025) Во первых, все комментарии ниже в пользу плановой, во вторых... кредитом приходилось пользоваться, и нахваливать этот опыт не буду, но к чему этот вопрос?
16:24:20 15-12-2025
Иван (12:23:29 15-12-2025) кредитом приходилось пользоваться, и нахваливать этот опыт н... Уже плюс в том, что кредит нахваливать не будете.. а у нас (в России) на какую сумму население кредитов имеет? Т.е. с ваших же слов - это кошмар, люди не всегда осознают, что фантазии и реальность разные вещи, фактически людьми манипулируют и т.д.
Теперь о схлопнувшемся СССР, сегодня сколько стран строит планы схлопнуть Россию - Вам так же, не аргумент? Если вы сторонник рынка, назовите страну, к которой вы приблизились (или когда-нибудь это случится).. можете даже, помечтать по отдельным категориям - экономика, наука, искусство, .. Иван, подожду ответа.
17:25:16 15-12-2025
dok_СФ (16:24:20 15-12-2025) Уже плюс в том, что кредит нахваливать не будете.. а у нас (... "Уже плюс в том, что кредит нахваливать не будете.. а у нас (в России) на какую сумму население кредитов имеет? Т.е. с ваших же слов - это кошмар, люди не всегда осознают, что фантазии и реальность разные вещи, фактически людьми манипулируют и т.д." - я разве написал, что сейчас все катаются как сыр в масле? И вы же не можете не понимать, что в олигархической системе (не капиталистической) и тотальном воровстве ничто не может функционировать. Но рыночная (во всех возможных вариациях) экономика самая эффективная - это просто факт, как законы математики, но даже она ничего не может, если вся система прогнила.
"сегодня сколько стран строит планы схлопнуть Россию" - вы меня извините конечно, но откуда у вас эта информация? Вы лично заседаете в Кремле/Белом доме/ имеете допуск секретным документам и т.д.? Я очень сомневаюсь, а пропаганда изначально рассчитана на определенную категорию людей, которые не любят признавать свои ошибки, а вечно ищут виноватых. На меня она не действует, так что увольте.
"Если вы сторонник рынка, назовите страну, к которой вы приблизились" - ни я ни вы никуда не приблизились, я этого нигде не написал. Но как пример, все страны первого мира (капиталистические) - высокоразвитые, богатые страны с высоким ВВП, уровнем образования, здравоохранения и технологий: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония, Сингапур, Люксембург, Швейцария, Ирландия и конечно же особняком Китай с уникальной гибридной моделью (социалистической плановой в стратегических областях и РЫНОЧНОЙ экономикой)... вроде никого не забыл
19:25:31 15-12-2025
Иван (17:25:16 15-12-2025) "Уже плюс в том, что кредит нахваливать не будете.. а у нас ... Возможно ещё Великобритания, частенько там отдыхают .. Замечательно, что пропаганда не ваш вариант, к сожалению лимит времени, полагаю ещё скинемся по рынку или плановой, интерес только нарастает..
00:12:40 16-12-2025
Иван (17:25:16 15-12-2025) "Уже плюс в том, что кредит нахваливать не будете.. а у нас ... общая сумма кредитов только физических лиц превышает 34,8 трлн рублей, плюс налоговые долги 3,3 трлн. - хорошо-плохо не знаю, а может и нормально для рыночной (какая есть).. В советский период было наоборот, деньги на руках у населения, сейчас только у некоторых.. США, как вы заметили, технологичная страна, но двигатели (ещё советской разработки) для ракет не так давно закупали в России и Китай не против закупок этих двигателей..
10:19:37 14-12-2025
А работники образования — 134,5 тысячи)))
Зачем про это писать?! У нас в крае даже зарплатные ожидания у педагогов другие(((
Как будет резкий скачок края вверх в таблице по средней зарплате в России, тогда хоть во всех СМИ пишите. Это будет радость народу!
11:54:19 14-12-2025
Было время и миллионы получали и нолики на купюрах чуть ли не каждый месяц подрисовывали.
12:32:25 14-12-2025
Да, это была бы актуальная зарплата к сегодняшним ценам.
12:58:10 14-12-2025
"экономисты спрогнозировали, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится."----- Волшебные сны на Новый год не сбыточные.
14:19:25 14-12-2025
Средний прожиточный минимум в России на 2026 год установлен в размере 18 939 р. Желаемые 215 000 р. - это 11,35 прожиточных минимумов.