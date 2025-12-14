Россияне в среднем хотят зарплату в 215 тысяч рублей в 2026 году

IT-специалисты хотят получать 270 тысяч, а работники образования — 134,5 тысячи

14 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средние зарплатные ожидания россиян на 2026 год составляют почти 215 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Наибольшие суммы назвали работники IT, интернета и телекома – в среднем 270,2 тысячи рублей.

Специалисты ретейла и торговли рассчитывают на 251,2 тысячи, а сотрудники сферы маркетинга и рекламы – на 231,7 тысячи рублей.

Среди других отраслей:

производство и агропром – 217,4 тыс. руб.;

строительство и недвижимость – 200 тыс. руб.;

медицина и ветеринария – 168,2 тыс. руб.;

транспорт и логистика – 163,2 тыс. руб.;

образование и наука – 134,5 тыс. руб.;

охрана и безопасность - 100 тыс. руб.

Ранее экономисты спрогнозировали, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится.