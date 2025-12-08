НОВОСТИЭкономика

Лишь 11%. Зарплата на Алтае в 2025 году росла не так заметно, как в других регионах Сибири

С января по ноябрь предлагаемые зарплаты в крае увеличились на 6499 рублей

08 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае медианная предлагаемая заработная плата по итогам ноября 2025 года находится на уровне 65 тысяч рублей, а в среднем в регионах Сибири – 76 тысяч рублей, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Наиболее высокие предложения сейчас сконцентрированы в Республике Тыва, где медиана предлагаемых зарплат в ноябре – 94 452 рубля», – говорится в исследовании.

Зарплатные предложения в регионах Сибири – от высоких и низким:

  • Республика Тыва – 94 452 рубля;
  • Красноярский край – 84 296 рублей;
  • Иркутская область – 81 977 рублей;
  • Новосибирская область – 80 000 рублей;
  • Республика Хакасия – 79 108 рублей;
  • Республика Алтай – 76 917 рублей;
  • Омская область – 70 593 рубля;
  • Кемеровская область – 70 034 рубля;
  • Алтайский край – 65 299 рублей;
  • Томская область – 63 701 рубль.

«Заметнее всего по сравнению с началом 2025 года выросли предлагаемые зарплаты в Республике Алтай (+37% в ноябре к январю 2025, в сумме +20 578 рублей)», – выяснили аналитики.

В каких регионах Сибири больше всего выросли предлагаемые зарплаты:

  • Республика Алтай (+37%, или +20 578 рублей);
  • Республика Хакасия (+28%, или +17 459 рублей);
  • Республике Тыва (+18%, или +14 183 рубля);
  • Иркутская область (+16%, или +11 239 рублей);
  • Новосибирская область (+13%, или +9 104 рубля);
  • Омская область (+12%, или +7 565 рублей);
  • Алтайский край (+11%, или +6 499 рублей);
  • Красноярский край (+7%, или +5 755 рублей);
  • Томская область (+6%, или +3 662 рубля);
  • Кемеровская область (+5%, или +3 589 рублей).

Ранее эксперты выяснили, что Алтайский край по зарплатам находится почти в конце рейтинга регионов: диапазон типичных доходов – от 35 тысяч до 72 тысяч рублей.

Алтайский край зарплаты Республика Алтай

Комментарии 5

Иванна

11:54:32 08-12-2025

Зато цены летели очень даже динамично.

Гость

12:05:54 08-12-2025

Зато цены на квартиры уже догнали подмосковье

гость-гостю

19:16:19 08-12-2025

Гость (12:05:54 08-12-2025) Зато цены на квартиры уже догнали подмосковье... Так в чем же дело- переселяйся в Балашиху или Мытищи

Гость

12:10:03 08-12-2025

В нашей сфере скорее зарплаты снижаются...
Люди беднеют.
Продукты, лекарства, коммуналка - и ни на что у большинства не остается.

Гость

12:35:41 08-12-2025

Ну так тут у нас чёрная дыра чего хотели то.

