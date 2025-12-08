Лишь 11%. Зарплата на Алтае в 2025 году росла не так заметно, как в других регионах Сибири

С января по ноябрь предлагаемые зарплаты в крае увеличились на 6499 рублей

08 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

В Алтайском крае медианная предлагаемая заработная плата по итогам ноября 2025 года находится на уровне 65 тысяч рублей, а в среднем в регионах Сибири – 76 тысяч рублей, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Наиболее высокие предложения сейчас сконцентрированы в Республике Тыва, где медиана предлагаемых зарплат в ноябре – 94 452 рубля», – говорится в исследовании.

Зарплатные предложения в регионах Сибири – от высоких и низким:

Республика Тыва – 94 452 рубля;

Красноярский край – 84 296 рублей;

Иркутская область – 81 977 рублей;

Новосибирская область – 80 000 рублей;

Республика Хакасия – 79 108 рублей;

Республика Алтай – 76 917 рублей;

Омская область – 70 593 рубля;

Кемеровская область – 70 034 рубля;

Алтайский край – 65 299 рублей;

Томская область – 63 701 рубль.

«Заметнее всего по сравнению с началом 2025 года выросли предлагаемые зарплаты в Республике Алтай (+37% в ноябре к январю 2025, в сумме +20 578 рублей)», – выяснили аналитики.

В каких регионах Сибири больше всего выросли предлагаемые зарплаты:

Республика Алтай (+37%, или +20 578 рублей);

Республика Хакасия (+28%, или +17 459 рублей);

Республике Тыва (+18%, или +14 183 рубля);

Иркутская область (+16%, или +11 239 рублей);

Новосибирская область (+13%, или +9 104 рубля);

Омская область (+12%, или +7 565 рублей);

Алтайский край (+11%, или +6 499 рублей);

Красноярский край (+7%, или +5 755 рублей);

Томская область (+6%, или +3 662 рубля);

Кемеровская область (+5%, или +3 589 рублей).

Ранее эксперты выяснили, что Алтайский край по зарплатам находится почти в конце рейтинга регионов: диапазон типичных доходов – от 35 тысяч до 72 тысяч рублей.