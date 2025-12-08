Лишь 11%. Зарплата на Алтае в 2025 году росла не так заметно, как в других регионах Сибири
С января по ноябрь предлагаемые зарплаты в крае увеличились на 6499 рублей
08 декабря 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае медианная предлагаемая заработная плата по итогам ноября 2025 года находится на уровне 65 тысяч рублей, а в среднем в регионах Сибири – 76 тысяч рублей, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Наиболее высокие предложения сейчас сконцентрированы в Республике Тыва, где медиана предлагаемых зарплат в ноябре – 94 452 рубля», – говорится в исследовании.
Зарплатные предложения в регионах Сибири – от высоких и низким:
- Республика Тыва – 94 452 рубля;
- Красноярский край – 84 296 рублей;
- Иркутская область – 81 977 рублей;
- Новосибирская область – 80 000 рублей;
- Республика Хакасия – 79 108 рублей;
- Республика Алтай – 76 917 рублей;
- Омская область – 70 593 рубля;
- Кемеровская область – 70 034 рубля;
- Алтайский край – 65 299 рублей;
- Томская область – 63 701 рубль.
«Заметнее всего по сравнению с началом 2025 года выросли предлагаемые зарплаты в Республике Алтай (+37% в ноябре к январю 2025, в сумме +20 578 рублей)», – выяснили аналитики.
В каких регионах Сибири больше всего выросли предлагаемые зарплаты:
- Республика Алтай (+37%, или +20 578 рублей);
- Республика Хакасия (+28%, или +17 459 рублей);
- Республике Тыва (+18%, или +14 183 рубля);
- Иркутская область (+16%, или +11 239 рублей);
- Новосибирская область (+13%, или +9 104 рубля);
- Омская область (+12%, или +7 565 рублей);
- Алтайский край (+11%, или +6 499 рублей);
- Красноярский край (+7%, или +5 755 рублей);
- Томская область (+6%, или +3 662 рубля);
- Кемеровская область (+5%, или +3 589 рублей).
Ранее эксперты выяснили, что Алтайский край по зарплатам находится почти в конце рейтинга регионов: диапазон типичных доходов – от 35 тысяч до 72 тысяч рублей.
11:54:32 08-12-2025
Зато цены летели очень даже динамично.
12:05:54 08-12-2025
Зато цены на квартиры уже догнали подмосковье
19:16:19 08-12-2025
Гость (12:05:54 08-12-2025) Зато цены на квартиры уже догнали подмосковье... Так в чем же дело- переселяйся в Балашиху или Мытищи
12:10:03 08-12-2025
В нашей сфере скорее зарплаты снижаются...
Люди беднеют.
Продукты, лекарства, коммуналка - и ни на что у большинства не остается.
12:35:41 08-12-2025
Ну так тут у нас чёрная дыра чего хотели то.