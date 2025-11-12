Реальная зарплата в следующем году с учетом инфляции вырастет менее чем на 3%

12 ноября 2025, 21:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России в 2026 году почти остановится рост реальных заработных плат. Такой прогноз делают опрошенные Центробанком РФ аналитики, пишут "Известия".

Эксперты ожидают, что в следующем году зарплаты россиян с учетом инфляции вырастут всего на 2,7%. Их оценка вдвое ниже прогноза Минэкономразвития (5,7%) и в полтора раза ниже нынешней динамики – 4,4%. Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров объяснил разницу в прогнозах "разными базовыми предпосылками".

«Минэк ожидает более быстрое снижение ключевой ставки и инфляции уже во второй половине 2025 года, что позволит реальным доходам расти заметнее. Аналитики же более осторожны: они видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов», – пояснил эксперт.

С аналитиками согласен и заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. По его словам, замедление роста зарплат уже отражается на рынке труда, так как бизнес столкнулся с пределом своих возможностей в зарплатной гонке. Более того, осенью каждая десятая российская компания планировала увольнения – это следует из опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

Однако некоторым специалистам в 2026 году все же можно рассчитывать на повышение зарплат. Небольшой рост заработка ожидается в IT-сфере, строительстве и логистике. Это связано с дефицитом кадров в данных областях. Поднять им зарплаты могут на 10–15%. Еще на 8–10% доходы могут подрасти у специалистов обрабатывающей промышленности.

