Экономисты прогнозируют, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится
Реальная зарплата в следующем году с учетом инфляции вырастет менее чем на 3%
12 ноября 2025, 21:15, ИА Амител
В России в 2026 году почти остановится рост реальных заработных плат. Такой прогноз делают опрошенные Центробанком РФ аналитики, пишут "Известия".
Эксперты ожидают, что в следующем году зарплаты россиян с учетом инфляции вырастут всего на 2,7%. Их оценка вдвое ниже прогноза Минэкономразвития (5,7%) и в полтора раза ниже нынешней динамики – 4,4%. Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров объяснил разницу в прогнозах "разными базовыми предпосылками".
«Минэк ожидает более быстрое снижение ключевой ставки и инфляции уже во второй половине 2025 года, что позволит реальным доходам расти заметнее. Аналитики же более осторожны: они видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов», – пояснил эксперт.
С аналитиками согласен и заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. По его словам, замедление роста зарплат уже отражается на рынке труда, так как бизнес столкнулся с пределом своих возможностей в зарплатной гонке. Более того, осенью каждая десятая российская компания планировала увольнения – это следует из опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".
Однако некоторым специалистам в 2026 году все же можно рассчитывать на повышение зарплат. Небольшой рост заработка ожидается в IT-сфере, строительстве и логистике. Это связано с дефицитом кадров в данных областях. Поднять им зарплаты могут на 10–15%. Еще на 8–10% доходы могут подрасти у специалистов обрабатывающей промышленности.
21:22:09 12-11-2025
разве был рост зарплат?
21:22:53 12-11-2025
- "Экономисты прогнозируют, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится"--------------Для меня, без этих экономистов на своей шкуре чувствую - прошлый день был лучшим, чем сегодня, а завтра будет хуже, чем сегодня.
21:39:03 12-11-2025
всегда говорил, что самая дорогая путана, сильно дешевле среднестатистической бесплатной женщины
22:53:48 12-11-2025
Действительно это ведь не могло продолжаться бесконечно, сейчас эйфория от шальных денег немного утихнет
00:37:29 13-11-2025
Рост реальных зарплат никогда и не начинался…. Только на бумаге растет каждый день)))))
01:21:41 13-11-2025
При "коммуняках" цены не галопировали - соответственно и зарплаты росли без эксцессов!
10:08:02 13-11-2025
я пока только падение зарплат наблюдаю, вследствие падения заказов, платежеспособности населения и обилием китайского товара, не дающего отечественным производителям конкурировать.
12:10:44 13-11-2025
В реальности никакого роста зарплат не было у подавляющего большинства населения. Рост только на бумаге у статистов, для липовых отчетов о благосостоянии людей
14:13:24 13-11-2025
А он разве рос? У нас года три уже ЗП на месте