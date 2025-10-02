НОВОСТИЭкономика

Россияне вовремя не получат товары из Китая из-за пробок на границе с Казахстаном

Многие водители вынуждены уходить в "отстойники"

02 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Очередь из большегрузов / Фото: "Топор. Экономика"
Россияне в ближайшие недели могут столкнуться с задержками поставок товаров из Китая. На границе с Казахстаном продолжают стоять многокилометровые очереди фур. Проверки начали проводить с середины сентября, и именно тогда образовался затор. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Казахстанские контролирующие органы уделяют особое внимание грузам, где могут находиться подсанкционные товары или комплектующие, которые могут быть использованы для военной техники. В первую очередь проверяют электронику, дроны, автозапчасти и продукцию западного производства.

Многие водители вынуждены уходить в так называемые "отстойники" и ждать возможности для пересечения границы. Перевозчики, не желающие простаивать неделями, начали рассматривать альтернативные маршруты через Монголию, однако это заметно увеличит сроки и стоимость доставки.

Экономика Казахстан Китай

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

08:41:21 03-10-2025

"Братья Казахи" одним словом...

  -1 Нравится
Ответить
