В России могут запретить возврат некоторых онлайн-товаров

24 сентября 2025, 22:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Минэкономразвития России планирует рассмотреть до конца 2025 года возможность введения "невозвратного тарифа" для отдельных категорий товаров в онлайн-торговле, сообщает "КП".

Инициатива направлена на защиту предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании в Совете Федерации.

«По словам министра, некоторые потребители массово заказывают товары перед праздниками, используют их, а затем возвращают продавцам. Это вынуждает предпринимателей завышать цены для компенсации убытков. Система "невозвратных тарифов" по аналогии с авиабилетами позволит бизнесу оптимизировать издержки и потенциально снизить цены для добросовестных покупателей», – пишет издание.

Решетников подчеркнул, что вопрос требует серьезного обсуждения, но его решение могло бы стать существенной поддержкой для бизнеса в преддверии новогодних праздников.

