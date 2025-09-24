В России могут запретить возврат некоторых онлайн-товаров
Инициатива направлена на защиту предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей
24 сентября 2025, 22:25, ИА Амител
Минэкономразвития России планирует рассмотреть до конца 2025 года возможность введения "невозвратного тарифа" для отдельных категорий товаров в онлайн-торговле, сообщает "КП".
Инициатива направлена на защиту предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании в Совете Федерации.
«По словам министра, некоторые потребители массово заказывают товары перед праздниками, используют их, а затем возвращают продавцам. Это вынуждает предпринимателей завышать цены для компенсации убытков. Система "невозвратных тарифов" по аналогии с авиабилетами позволит бизнесу оптимизировать издержки и потенциально снизить цены для добросовестных покупателей», – пишет издание.
Решетников подчеркнул, что вопрос требует серьезного обсуждения, но его решение могло бы стать существенной поддержкой для бизнеса в преддверии новогодних праздников.
Параллельно в Госдуме рассматривают и другие инициативы, включая запрет на посещение с собаками общественных мест.
22:55:55 24-09-2025
Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"
Все рассказы, про "запретить".
23:18:28 24-09-2025
Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... Нуксть расскажите а как там у вас в хохлостане?
07:25:34 25-09-2025
Musik (23:18:28 24-09-2025) Нуксть расскажите а как там у вас в хохлостане? ...
Не бывал я на твоей родине.
По салу скучаешь, переобутый ?
06:23:59 25-09-2025
Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... В чем тут запретители не правы? Или ты из таких же, считающих себя "умнее" всех?
06:33:18 25-09-2025
Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... И большинство забот о бизнесе! Эх, капитализм. Не смогли удержать справедливую социальную систему.
10:35:03 25-09-2025
Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... Ну так это же самый яркий симптом автократии и тоталитаризма.