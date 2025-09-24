НОВОСТИОбщество

В России могут запретить возврат некоторых онлайн-товаров

Инициатива направлена на защиту предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей

24 сентября 2025, 22:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Минэкономразвития России планирует рассмотреть до конца 2025 года возможность введения "невозвратного тарифа" для отдельных категорий товаров в онлайн-торговле, сообщает "КП".

Инициатива направлена на защиту предпринимателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных покупателей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании в Совете Федерации.

«По словам министра, некоторые потребители массово заказывают товары перед праздниками, используют их, а затем возвращают продавцам. Это вынуждает предпринимателей завышать цены для компенсации убытков. Система "невозвратных тарифов" по аналогии с авиабилетами позволит бизнесу оптимизировать издержки и потенциально снизить цены для добросовестных покупателей», – пишет издание.

Решетников подчеркнул, что вопрос требует серьезного обсуждения, но его решение могло бы стать существенной поддержкой для бизнеса в преддверии новогодних праздников.

Параллельно в Госдуме рассматривают и другие инициативы, включая запрет на посещение с собаками общественных мест.

Законопроекты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:55:55 24-09-2025

Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"
Все рассказы, про "запретить".

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:18:28 24-09-2025

Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... Нуксть расскажите а как там у вас в хохлостане?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:34 25-09-2025

Musik (23:18:28 24-09-2025) Нуксть расскажите а как там у вас в хохлостане? ...
Не бывал я на твоей родине.
По салу скучаешь, переобутый ?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:23:59 25-09-2025

Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... В чем тут запретители не правы? Или ты из таких же, считающих себя "умнее" всех?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

06:33:18 25-09-2025

Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... И большинство забот о бизнесе! Эх, капитализм. Не смогли удержать справедливую социальную систему.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:03 25-09-2025

Гость (22:55:55 24-09-2025) Хоть бы один рассказ, что "В РФ могут разрешить"Все расс... Ну так это же самый яркий симптом автократии и тоталитаризма.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров