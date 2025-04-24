Россиянин украл 14 упаковок яиц и получил семь лет колонии строгого режима

Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей

24 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жителя Санкт-Петербурга, похитившего из магазина 14 упаковок яиц, приговорили к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, сообщили в городской прокуратуре.

34-летнего Руслана Глехштейна признали виновным по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества".

"В суде установлено, что подсудимый в четыре часа утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, Глехштейн схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Обвиняемый рассказал, что принес "добычу" домой. Часть яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.