Россиянин украл 14 упаковок яиц и получил семь лет колонии строгого режима
Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей
24 апреля 2025, 21:10, ИА Амител
Жителя Санкт-Петербурга, похитившего из магазина 14 упаковок яиц, приговорили к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, сообщили в городской прокуратуре.
34-летнего Руслана Глехштейна признали виновным по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества".
"В суде установлено, что подсудимый в четыре часа утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, Глехштейн схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Обвиняемый рассказал, что принес "добычу" домой. Часть яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.
"С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – заключили в ведомстве.
21:17:14 24-04-2025
Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения
(175000000р.)
21:29:02 24-04-2025
Сердюков и Васильева смеются над этим мужиком!!
Воровать нужно миллиардами, тогда вам точно ничего не будет. А может еще и министром сделают.
11:16:31 25-04-2025
Мимонепроходящий (21:29:02 24-04-2025) Сердюков и Васильева смеются над этим мужиком!!Воровать ... Так Сердюкову еще и медаль Героя вручили)
21:29:41 24-04-2025
вот если бы семь вагонов тиснул )))
21:48:34 24-04-2025
С такой-то фамилией надобно сидеть и не отсвечивать..
22:10:48 24-04-2025
У очень странное законодательство.
22:10:51 24-04-2025
А генерал-майору Попову всего 7 лет дали. Двойные стандарты, однако.
07:17:59 25-04-2025
Гость (22:10:51 24-04-2025) А генерал-майору Попову всего 7 лет дали. Двойные стандарты,... 5 лет, а не 7
22:16:38 24-04-2025
7 лет за 140 яиц????Или я что то недопонял или ошибаюсь...
22:18:03 24-04-2025
Это хорошо что депутат Данилин не яйца воровал
Условно дадут.
22:28:00 24-04-2025
Даун, а рыжий обокрал страну и в ус не дует!
22:28:20 24-04-2025
Слишком строго. Что он до этого натворил?
00:06:38 25-04-2025
Амик умеет подкинуть на вентилятор))) Там написано, что по совокупности преступлений, видимо был на условном или как там это называется...
06:47:22 25-04-2025
А судьи кто? Небось называют себя ветвью власти. Какова власть, таково и правосудие.
06:54:48 25-04-2025
На 1.7 тысячи Рублей!!! Всё что нужно знать о законодательстве, лучше бы заставили улицы мести три года, пользы бы было больше
07:20:21 25-04-2025
Это все что нужно знать о ресурсе, печатающем подобные новости и о местных комментаторах. Люди, вы в курсе, что живете без мозга? Читайте подробнее про этого Глштейна: Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему житель Санкт-Петербурга Руслан Глехштейн получил более семи с половиной лет колонии строгого режима за кражу из магазина 140 яиц на сумму 1,7 тыс. руб. Дело в том, что он имел несколько судимостей, из которых одна была не отбытой. В итоге окончательный срок наказания был назначен судьей по совокупности всех преступлений, передает «РИА Новости».
По данным надзорного ведомства, первую судимость Глехштейн получил в 2009 году за угон транспортного средства, в 2019 году ему дали условный срок семь лет и два месяца за незаконное производство и оборот наркотиков. Затем в 2023 году ему назначили один год лишения свободы за угон автомобиля и кражу. Также 11 марта этого года Калининский суд Петербурга приговорил Глехштейна к двум годам еще за одну кражу. Суд признал Глехштейна виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса).
«Путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Калининского суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2025 года, окончательно было назначено Глехштейну наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и семь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»
07:39:00 25-04-2025
Тогда тех, кто ворует миллионами, надо расстреливать, отменив мораторий, так справедливее было бы😡
08:53:06 25-04-2025
А сыну зам главы барнаульского ГАИ Бочко за убийство девушки только 1.5 года поселения. Это у нас яйца в 5 раз почти дороже, чем жизнь человека?
10:07:44 25-04-2025
Видимо добавили за прошлые заслуги.