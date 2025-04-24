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Россиянин украл 14 упаковок яиц и получил семь лет колонии строгого режима

Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей

24 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жителя Санкт-Петербурга, похитившего из магазина 14 упаковок яиц, приговорили к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, сообщили в городской прокуратуре.

34-летнего Руслана Глехштейна признали виновным по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества".

"В суде установлено, что подсудимый в четыре часа утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, Глехштейн схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Обвиняемый рассказал, что принес "добычу" домой. Часть яиц он съел сам, а часть подарил знакомым. 

"С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – заключили в ведомстве.

Санкт-Петербург Прокуратура

Комментарии 19

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Гость

21:17:14 24-04-2025

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения
(175000000р.)

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Мимонепроходящий

21:29:02 24-04-2025

Сердюков и Васильева смеются над этим мужиком!!
Воровать нужно миллиардами, тогда вам точно ничего не будет. А может еще и министром сделают.

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Гость

11:16:31 25-04-2025

Мимонепроходящий (21:29:02 24-04-2025) Сердюков и Васильева смеются над этим мужиком!!Воровать ... Так Сердюкову еще и медаль Героя вручили)

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Гость

21:29:41 24-04-2025

вот если бы семь вагонов тиснул )))

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Musik

21:48:34 24-04-2025

С такой-то фамилией надобно сидеть и не отсвечивать..

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Гость

22:10:48 24-04-2025

У очень странное законодательство.

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Гость

22:10:51 24-04-2025

А генерал-майору Попову всего 7 лет дали. Двойные стандарты, однако.

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Гость

07:17:59 25-04-2025

Гость (22:10:51 24-04-2025) А генерал-майору Попову всего 7 лет дали. Двойные стандарты,... 5 лет, а не 7

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......

22:16:38 24-04-2025

7 лет за 140 яиц????Или я что то недопонял или ошибаюсь...

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Гость

22:18:03 24-04-2025

Это хорошо что депутат Данилин не яйца воровал
Условно дадут.

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Гость

22:28:00 24-04-2025

Даун, а рыжий обокрал страну и в ус не дует!

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Гость

22:28:20 24-04-2025

Слишком строго. Что он до этого натворил?

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Гость

00:06:38 25-04-2025

Амик умеет подкинуть на вентилятор))) Там написано, что по совокупности преступлений, видимо был на условном или как там это называется...

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Гость

06:47:22 25-04-2025

А судьи кто? Небось называют себя ветвью власти. Какова власть, таково и правосудие.

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Гость

06:54:48 25-04-2025

На 1.7 тысячи Рублей!!! Всё что нужно знать о законодательстве, лучше бы заставили улицы мести три года, пользы бы было больше

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Гость

07:20:21 25-04-2025

Это все что нужно знать о ресурсе, печатающем подобные новости и о местных комментаторах. Люди, вы в курсе, что живете без мозга? Читайте подробнее про этого Глштейна: Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему житель Санкт-Петербурга Руслан Глехштейн получил более семи с половиной лет колонии строгого режима за кражу из магазина 140 яиц на сумму 1,7 тыс. руб. Дело в том, что он имел несколько судимостей, из которых одна была не отбытой. В итоге окончательный срок наказания был назначен судьей по совокупности всех преступлений, передает «РИА Новости».

По данным надзорного ведомства, первую судимость Глехштейн получил в 2009 году за угон транспортного средства, в 2019 году ему дали условный срок семь лет и два месяца за незаконное производство и оборот наркотиков. Затем в 2023 году ему назначили один год лишения свободы за угон автомобиля и кражу. Также 11 марта этого года Калининский суд Петербурга приговорил Глехштейна к двум годам еще за одну кражу. Суд признал Глехштейна виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса).

«Путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Калининского суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2025 года, окончательно было назначено Глехштейну наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и семь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»

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Гость

07:39:00 25-04-2025

Тогда тех, кто ворует миллионами, надо расстреливать, отменив мораторий, так справедливее было бы😡

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Гость

08:53:06 25-04-2025

А сыну зам главы барнаульского ГАИ Бочко за убийство девушки только 1.5 года поселения. Это у нас яйца в 5 раз почти дороже, чем жизнь человека?

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ППШариков

10:07:44 25-04-2025

Видимо добавили за прошлые заслуги.

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