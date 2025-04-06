Житель Алтая украл у бывшей возлюбленной 550 тысяч рублей и купил пивной магазин

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

06 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

41-летний житель села Майма Республики Алтай украл 550 тысяч рублей у бывшей сожительницы и купил пивной магазин, сообщили в МВД региона.

Предварительно установили, что после расставания мужчина поддерживал с женщиной отношения и помог ей продать квартиру и приобрести дом. Зная, что у нее остались деньги с продажи недвижимости, он предложил ей купить алкомаркет в Горно-Алтайске, но она отказалась.

Впоследствии он пришел к экс-возлюбленной в гости и дождался, пока она уснет, а затем похитил из ее сумочки 550 тысяч рублей и ушел.

На следующий день он купил пивной магазин за 270 тысяч рублей, а остальные деньги потратил на покупку товара и личные нужды.

Через несколько дней сельчанка заметила пропажу денег и обратилась в полицию. Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.