Россиянин вышел продавать машину и бесследно исчез
Мужчина пошел на улицу, чтобы показать потенциальному покупателю авто
06 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
В Тюмени начато расследование в связи с пропажей мужчины, который ушел для встречи с покупателями его машины и не вернулся. Об этом сообщает 72.ru.
Житель Тюмени разместил объявление о продаже своего автомобиля Kia Optima. Вечером ему позвонил потенциальный покупатель, и тюменец вышел на улицу, чтобы продемонстрировать машину. Один из прибывших сел за руль автомобиля продавца, они уехали якобы для тест-драйва и не вернулись обратно.
Родственникам, обеспокоенным его отсутствием, в автомобильном сообществе рассказали, что в Екатеринбурге кто-то пытается продать машину, схожую с Kia Optima пропавшего. Один из подозреваемых был задержан, а второй сбежал на машине, принадлежавшей пропавшему жителю Тюмени. Детали инцидента выясняются, возбуждено уголовное дело.
20:08:36 07-12-2025
сколько раз продавал (у меня хорошие дорогие авто), никогда не ездил без оружия или один. как так можно-то? самоуверенность или беспечность?!
13:31:13 08-12-2025
Гость (20:08:36 07-12-2025) сколько раз продавал (у меня хорошие дорогие авто), никогда ... Солидарен У нас по другому не можно.