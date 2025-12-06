Россиянин вышел продавать машину и бесследно исчез

Мужчина пошел на улицу, чтобы показать потенциальному покупателю авто

06 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Ремонт авто / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Тюмени начато расследование в связи с пропажей мужчины, который ушел для встречи с покупателями его машины и не вернулся. Об этом сообщает 72.ru.

Житель Тюмени разместил объявление о продаже своего автомобиля Kia Optima. Вечером ему позвонил потенциальный покупатель, и тюменец вышел на улицу, чтобы продемонстрировать машину. Один из прибывших сел за руль автомобиля продавца, они уехали якобы для тест-драйва и не вернулись обратно.

Родственникам, обеспокоенным его отсутствием, в автомобильном сообществе рассказали, что в Екатеринбурге кто-то пытается продать машину, схожую с Kia Optima пропавшего. Один из подозреваемых был задержан, а второй сбежал на машине, принадлежавшей пропавшему жителю Тюмени. Детали инцидента выясняются, возбуждено уголовное дело.