Сибирячка едва не погибла, столкнувшись в городе с бешеной лисой

Спас женщину сосед, выбежавший на помощь

24 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Убитая лиса / Фото: Telegram-канал Mash

В городе Калачинске Омской области на местную жительницу напала бешеная лиса, сообщает Telegram-канал Mash. Девушке удалось спастись благодаря помощи соседа.

Дикий зверь вышел из лесной зоны во дворы домов и напал на омичку. На ее отчаянные призывы о помощи откликнулся проживающий неподалеку мужчина.

Сосед несколько раз нанес удары лисе деревянной палкой, после чего животное прекратило сопротивление.

После инцидента пострадавшая девушка была доставлена в медицинское учреждение с ранами, полученными на руках и ногах.