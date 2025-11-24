НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка едва не погибла, столкнувшись в городе с бешеной лисой

Спас женщину сосед, выбежавший на помощь

24 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Убитая лиса / Фото: Telegram-канал Mash
Убитая лиса / Фото: Telegram-канал Mash

В городе Калачинске Омской области на местную жительницу напала бешеная лиса, сообщает Telegram-канал Mash. Девушке удалось спастись благодаря помощи соседа.

Дикий зверь вышел из лесной зоны во дворы домов и напал на омичку. На ее отчаянные призывы о помощи откликнулся проживающий неподалеку мужчина.

Сосед несколько раз нанес удары лисе деревянной палкой, после чего животное прекратило сопротивление.

После инцидента пострадавшая девушка была доставлена в медицинское учреждение с ранами, полученными на руках и ногах.

Avatar Picture
Гость

17:31:50 24-11-2025

Зачем такое фото лисы открытым выставили?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:15 24-11-2025

Ой ну прям лиса напала..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:53:36 24-11-2025

Гость (17:48:15 24-11-2025) Ой ну прям лиса напала..... Ну прям собаки нападают же, поверьте лиса с собакой сопоставимых размеров вполне потягается, плюс бешеная.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:52 24-11-2025

гость (18:53:36 24-11-2025) Ну прям собаки нападают же, поверьте лиса с собакой сопостав... Ты уже и на бешенство проверил лисичку

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:23 24-11-2025

Годное описание уничтожения лисы, с подробностями.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:17 24-11-2025

У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не могла догнать лису летом в поле. Лиса резко меняет направление. Более шустрая. чем собака.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:30 24-11-2025

Гость (19:11:17 24-11-2025) У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не мо... Чем дедушка?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:25:31 25-11-2025

Гость (19:11:17 24-11-2025) У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не мо... и не менее кусачая, такая же как овчарка. резкий хитрый зверь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:05 24-11-2025

А на меня бешеный колобок хотел напасть ....

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:47 25-11-2025

Лиса прекратила сопротивление? Т.е. девушка напала на лису?!

  -2 Нравится
Ответить
