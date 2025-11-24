Сибирячка едва не погибла, столкнувшись в городе с бешеной лисой
Спас женщину сосед, выбежавший на помощь
24 ноября 2025, 17:05, ИА Амител
Убитая лиса / Фото: Telegram-канал Mash
В городе Калачинске Омской области на местную жительницу напала бешеная лиса, сообщает Telegram-канал Mash. Девушке удалось спастись благодаря помощи соседа.
Дикий зверь вышел из лесной зоны во дворы домов и напал на омичку. На ее отчаянные призывы о помощи откликнулся проживающий неподалеку мужчина.
Сосед несколько раз нанес удары лисе деревянной палкой, после чего животное прекратило сопротивление.
После инцидента пострадавшая девушка была доставлена в медицинское учреждение с ранами, полученными на руках и ногах.
17:31:50 24-11-2025
Зачем такое фото лисы открытым выставили?
17:48:15 24-11-2025
Ой ну прям лиса напала..
18:53:36 24-11-2025
Гость (17:48:15 24-11-2025) Ой ну прям лиса напала..... Ну прям собаки нападают же, поверьте лиса с собакой сопоставимых размеров вполне потягается, плюс бешеная.
20:03:52 24-11-2025
гость (18:53:36 24-11-2025) Ну прям собаки нападают же, поверьте лиса с собакой сопостав... Ты уже и на бешенство проверил лисичку
19:06:23 24-11-2025
Годное описание уничтожения лисы, с подробностями.
19:11:17 24-11-2025
У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не могла догнать лису летом в поле. Лиса резко меняет направление. Более шустрая. чем собака.
19:25:30 24-11-2025
Гость (19:11:17 24-11-2025) У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не мо... Чем дедушка?
01:25:31 25-11-2025
Гость (19:11:17 24-11-2025) У дедушки была собака размером с немецкую овчарку. Она не мо... и не менее кусачая, такая же как овчарка. резкий хитрый зверь
19:24:05 24-11-2025
А на меня бешеный колобок хотел напасть ....
07:57:47 25-11-2025
Лиса прекратила сопротивление? Т.е. девушка напала на лису?!