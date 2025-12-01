Россиянка "заживо похоронила" родного сына ради наживы

Женщина сообщила, что ее ребенок смертельно болен

01 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

С целью наживы жительница города Сочи сообщила в интернете о смерти своего ребенка от неизлечимой болезни. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Женщина опубликовала пост, в котором просила денег, мотивируя это тяжелым состоянием здоровья своего 12-летнего сына. Она организовала сбор средств в социальных сетях, утверждая, что они необходимы для "дорогостоящего лечения". Впоследствии она заявила о смерти сына в результате эпилептического припадка и открыла сбор средств на организацию похорон, однако никаких документов, подтверждающих ее слова, предоставлено не было.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, выяснилось, что ребенок жив и здоров. В отношении матери был составлен протокол об административном правонарушении в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.