Россиянки в США искали бургерную, но были арестованы за попытку проникнуть на военную базу

Девушек подвел навигатор, который выстроил неправильный маршрут

26 января 2026, 16:15, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Две гражданки России были задержаны после случайного попадания на территорию американской военной базы в поисках ближайшего ресторана сети "Макдоналдс". Им может грозить лишение свободы на срок до шести месяцев.

Как сообщает Shot, две приятельницы, Кристина и Наташа из Самары, совершали автомобильное путешествие по территории Соединенных Штатов. Во время поездки по шоссе в районе Сан-Диего они проголодались и решили найти ближайший ресторан быстрого питания "Макдоналдс", чтобы перекусить.

Навигационная система предложила кратчайший маршрут до заведения, и девушки отклонились от основного пути. Однако вместо ресторана они оказались на военной базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон. До точки общепита оставалось около пяти километров.

Россиянки доехали до площадки, где находилась боевая техника, после чего были немедленно задержаны, а автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку. В настоящее время путешественницы находятся под стражей около трех суток. Друзья предпринимают попытки освободить их и собирают средства для оплаты услуг квалифицированных адвокатов.

По словам проживающих в США россиян, по ошибке попасть на территорию базы Кэмп-Пендлтон вполне возможно. Они утверждают, что из-за некорректной навигации туристы часто "заезжают не туда" и оказываются в руках военных. Это связано с особенностями расположения базы: контрольно-пропускной пункт находится дальше, чем въезд на ее территорию.