Россиянку вызвали в полицию после жалобы на переодетого в Снегурочку школьника

Перед этим губернатор региона жестко прокомментировал действия женщины

25 января 2024, 12:00, ИА Амител

Снежная фигура Снегурочка / Фото: amic.ru

Жительницу Забайкалья, которая пожаловалась на переодевшегося в Снегурочку школьника, вызвали в полицию, сообщает Telegram-канал News.vl.

Скандал произошел в селе Капцегайтуй. Местная жительница возмутилась выступлением мальчика в роли внучки Деда Мороза на детском утреннике, после чего начались проверки в местном ДК.

"Обвинила организаторов в пропаганде ЛГБТ (запрещенное в России движение), что вызвало реакцию местных властей и общественности", – говорится в сообщении.

Женщина от лица жителей села написала в жалобе, что Снегурочкой был мальчик 15-16 лет, который говорил писклявым голосом, ломался как девица, и на все это было "очень противно смотреть".

При этом сами жители возмущены тем, что односельчанка написала жалобу от их имени. Они заявили, что не заметили никакой пропаганды в новогоднем представлении.

Глава села отметил, что читал сценарий и ничего плохого в нем не увидел. А губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вовсе заявил, что действия женщины – это "охота на ведьм".

"Женщину вызвали в полицию для дачи объяснений", – говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме попросили народ не притягивать все за уши к "пропаганде ЛГБТ".