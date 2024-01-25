Россиянку вызвали в полицию после жалобы на переодетого в Снегурочку школьника
Перед этим губернатор региона жестко прокомментировал действия женщины
25 января 2024, 12:00, ИА Амител
Жительницу Забайкалья, которая пожаловалась на переодевшегося в Снегурочку школьника, вызвали в полицию, сообщает Telegram-канал News.vl.
Скандал произошел в селе Капцегайтуй. Местная жительница возмутилась выступлением мальчика в роли внучки Деда Мороза на детском утреннике, после чего начались проверки в местном ДК.
"Обвинила организаторов в пропаганде ЛГБТ (запрещенное в России движение), что вызвало реакцию местных властей и общественности", – говорится в сообщении.
Женщина от лица жителей села написала в жалобе, что Снегурочкой был мальчик 15-16 лет, который говорил писклявым голосом, ломался как девица, и на все это было "очень противно смотреть".
При этом сами жители возмущены тем, что односельчанка написала жалобу от их имени. Они заявили, что не заметили никакой пропаганды в новогоднем представлении.
Глава села отметил, что читал сценарий и ничего плохого в нем не увидел. А губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вовсе заявил, что действия женщины – это "охота на ведьм".
"Женщину вызвали в полицию для дачи объяснений", – говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме попросили народ не притягивать все за уши к "пропаганде ЛГБТ".
12:16:52 25-01-2024
А сказки то в детстве смотрела с Георгием Милляром в роли знаменитой Бабы Яги?))
12:21:15 25-01-2024
Решила бабка режим поддержать на свою задницу.
17:20:23 25-01-2024
Гость (12:21:15 25-01-2024) Решила бабка режим поддержать на свою задницу. ... Видимо, она надеется, что оценят, наградят.
12:23:43 25-01-2024
В психушку ее надо вызвать и до конца дней там держать. Дура.
12:34:51 25-01-2024
Гость (12:23:43 25-01-2024) В психушку ее надо вызвать и до конца дней там держать. Дура... Таким уже ни какой доктор не поможет
12:28:33 25-01-2024
Засадить всех воспиталок из ДС вечно переодеваются Дедами Морозами!!!
12:38:46 25-01-2024
у меня на деда так донос написали в 37-м, оттяпали дом в пользу государства, а корову соседке, что писала донос. Сейчас вон имущество решили конфисковывать, не дай бог в пользу заявивших
14:44:16 25-01-2024
Гость (12:38:46 25-01-2024) у меня на деда так донос написали в 37-м, оттяпали дом в пол... А че у Вас дед снегуркой переодевался?
22:26:54 25-01-2024
Гость (12:38:46 25-01-2024) у меня на деда так донос написали в 37-м, оттяпали дом в пол... Вообще-то около 40 млн доносов было написано. В Сибири, наверное, только потомки таких ссыльных и живут.
14:36:12 25-01-2024
У нас в конце 90-х тоже в школе от каждого класса нужно было выбрать артиста, в том числе и "снежинок". От двух классов в их роли выступили парни. Даже веки тенями одному накрасили. И ведь никто даже тогда не подумал, про пропаганду, просто посмеялись все, повеселились и забыли. Сейчас только вспомнил.
15:46:19 25-01-2024
Ну что ж, назрело. Чтоб эти тонкости изучить надо уроки в школу вводить. "Разговоры об ЛГБТ" или "Основы лгбт культур и светской этики". А то непонятно можно еще мороженое лизать или это уже пропаганда.
20:42:22 25-01-2024
Гость (15:46:19 25-01-2024) Ну что ж, назрело. Чтоб эти тонкости изучить надо уроки в шк... а про теток-то чего молчите? Всех, кто в штанищах ходит- срочно обвинить в пропаганде ентой самой, которая лгбт или как там ее....ну где это видано- обрядимся в штаны али джинсы и в пир, и в мир, и на дачу...скореича принимайте решение, чтоб теткам запретить штаны, а то их присутствие на наших фигурах вызывает нежелательные ассоциации и эротические метания у тех, которые.....
16:26:18 25-01-2024
ну, не знаю, я своего сына даже представить не могу, чтобы он переоделся в женскую одежду и выдавал себя за снегурочку. У этой мужской снегурочки явно воспитание неправильное.
19:15:24 25-01-2024
гость (16:26:18 25-01-2024) ну, не знаю, я своего сына даже представить не могу, чтобы о... Бедный ваш сын... С таким папашей или мамашей нахлебается... правильного воспитания.
20:35:48 25-01-2024
Гость (19:15:24 25-01-2024) Бедный ваш сын... С таким папашей или мамашей нахлебается...... Потом может вообще оказаться, что он из другого лагеря. Так бывает очень часто.
20:20:20 25-01-2024
да бросьте, у сына это врожденное. Когда мы покупали ему одежду, он придирчиво спрашивал: а это не дивчачье? Мужчина должен быть мужчиной и одеваться соответственно, а женщина должна оставаться женщиной и одеваться соответственно.Если женщины залезли в брюки, вовсе не значит, что мужчины должны носить юбки. Считаю снегурочку - мужчину просто извращением. Снегурочка всегда ассоциировалась с женским красивым образом, и не к чему глупостями заниматься.
22:26:31 25-01-2024
гость (20:20:20 25-01-2024)Считаю снегурочку - мужчину просто извращением. Извращение - это на пенсию идти в установленном возрасте. А ваши экзерсисы - признк глупости. Не пишите больше. Правда. Вы глупая баба.
12:39:02 26-01-2024
Гость (22:26:31 25-01-2024) Извращение - это на пенсию идти в установленном возрасте. А... а вы человек с неустойчивой гендерной ориетацией, позволяющий иной раз примерить на себе женский образ, раз так болезненно реагируете на это. Стыд и срам
12:55:03 26-01-2024
гость (20:20:20 25-01-2024) да бросьте, у сына это врожденное. Когда мы покупали ему од... "Это" врожденным быть не может. Такое поведение означает лишь то, что вы с рождения вбивали ему в голову мгс, и все. Интересно, вас факт, что на оперной сцене мужчины могут петь высокими голосами, а женщины изображать мужчин, тоже доводит до цугундера? А театр? А фильмы типа "Здравствуйте, я ваша тетя?" Ужос же. Так что нет, это не вашему оппоненту стыд и срам, это у вас в голове вавка.
13:20:01 26-01-2024
Гость (12:55:03 26-01-2024) "Это" врожденным быть не может. Такое поведение означает лиш... мы с детства воспитывали детей уважительному отношению к женщине, девушке, девочке. Обязательно по жизни будет несчастным тот мужчина, кто может, как вы, оскорбить женщину. Несчастье гендерное вам гарантировано, пока не усвоите, как правильно нужно относиться к женщине. Правильно относиться к женщине не значит примерять женскую одежду и пользоваться втихаря косметикой. Правильно относиться к женщине. значит, видеть в каждой женщине свою мать, в каждой девушке - свою сестру, в каждой девочке - свою дочь. Оскорбили кого-то, значит, оскорбили свою мать, свою сестру, свою дочь. Но понять вам, судя по вашей речи, это не дано.
14:54:39 26-01-2024
гость (13:20:01 26-01-2024) мы с детства воспитывали детей уважительному отношению к же... Боже мой... При чем здесь отношение к женщине? При чем здесь примерка женской одежды и пользование косметикой? Да и оскорбились вы напрасно, это не оскорбление, а констатация факта. Вы прочно застряли в определенной парадигме, вот и все. И это, что есть гендерное несчастье, которое мне гарантировано? Это как?
16:35:49 26-01-2024
Гость (14:54:39 26-01-2024) гость (13:20:01 26-01-2024) мы с детства воспитывали ... женщины не любили, не любят и не будут любить вас, помрете одиноким и жалким, пока не выучите урок правильного отношения к женщине