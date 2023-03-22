Геологи начали поиск серебра и других ценных металлов в Алтайском крае
Задача экспертов — оценить прогнозный ресурс
22 марта 2023, 21:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские геологи начали поиск серебра в Змеиногорском районе Алтайского края. Как сообщают "Вести Алтай", сотрудники "Росгеологии" ищут драгоценный металл на Кандидатской площади Змеиногорского рудного поля.
Геологи должны будут оценить прогнозный ресурс полиметаллических руд с содержанием меди, свинца, цинка и серебра и локализовать их месторождения. Работы продолжатся до 2024 года.
Цель проекта геологов – обеспечить перспективную сырьевую базу для стабильной работы горнорудных предприятий Алтая.
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