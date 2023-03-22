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Геологи начали поиск серебра и других ценных металлов в Алтайском крае

Задача экспертов — оценить прогнозный ресурс

22 марта 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские геологи начали поиск серебра в Змеиногорском районе Алтайского края. Как сообщают "Вести Алтай", сотрудники "Росгеологии" ищут драгоценный металл на Кандидатской площади Змеиногорского рудного поля.  

Геологи должны будут оценить прогнозный ресурс полиметаллических руд с содержанием меди, свинца, цинка и серебра и локализовать их месторождения. Работы продолжатся до 2024 года.

Цель проекта геологов – обеспечить перспективную сырьевую базу для стабильной работы горнорудных предприятий Алтая.

Комментарии 3

  • чё их искать?! давно уже составлены карты, где что в нашей земле есть! в СССР геологи не просто так зарплаты получали...
    22 марта, Гость   Ответить
  • согласно прогнозу запасы руд там не впечатляют , впрочем это прерогатива Москвы, а вот алтайские власти не предпринимают никаких мер по освоению практически готового к выдаче руды Среднего месторождения , отработанного до глубины 170 метров . Для того чтобы брать руды ниже нужно с Зареченского рудника, доживающего последние месяцы восстановить (очистить и перезакрепить порядка 600метров и вновь пройти 200 метров, причем на данный момент практически решены вопросы водоотлива и вентиляции . Содержание металла там не хуже Корболихинского рудника, который никак не могут построить, а горные породы гораздо устойчивее. Не понятна позиция губернатора- он ведь как никак Норникелем руководил
    23 марта, Гость   Ответить
  • В Змеиногорске?
    23 марта, Гость   Ответить
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