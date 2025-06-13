Российские авиакомпании приостановили сообщение с Ираном и Израилем до 26 июня
Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов
13 июня 2025, 16:25, ИА Амител
В России временно ограничили авиасообщение с Израилем и Ираном. Об этом сообщили в Росавиации.
Кроме того, российским воздушным судам запретили полеты в воздушном пространстве Иордании и Ирака.
По предварительным данным, указания действует до 02:59 (по московскому времени) 26 июня 2025 года.
"Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнули в ведомстве.
Также пассажирам авиакомпаний Iraqi Airways (Ирак) и Royal Jordanian (Иордания) рекомендовали узнавать о статусе своих рейсов в кол-центрах перевозчиков.
Напомним, 13 июня в 03:00 по московскому времени военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. В Израиле ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий. В ответ на атаку Иерусалима Тегеран запустил более сотни беспилотников и запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан.
17:14:58 13-06-2025
«Иран должен заключить соглашение — прежде чем от него ничего не останется. Прежде чем исчезнет то, что когда-то называлось Иранской империей», — Дональд Трамп прокомментировал израильскую атаку на Иран.
«Я дал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им — самыми жёсткими словами: „Просто сделайте это“. Но, как бы они ни старались, как бы ни приближались к соглашению — у них так и не получилось. Я предупредил их, что последствия будут гораздо хуже всего, что они знают, чего ожидают или о чём им говорили. Что Соединённые Штаты производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире — с огромным отрывом. А Израиль обладает значительной его частью — и получит ещё больше. И, что важно, они умеют этим пользоваться. Некоторые иранские радикалы говорили смело, но они не знали, что их ждёт. Теперь все они МЕРТВЫ. И дальше будет только хуже. Уже сейчас это обернулось большими жертвами и разрушениями. Но ещё не поздно остановить эту бойню. Следующие запланированные удары будут ещё более жестокими. Иран должен заключить соглашение — прежде чем от него ничего не останется. Прежде чем исчезнет то, что когда-то называлось Иранской империей. Больше никаких смертей. Больше никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. Да благословит вас Бог!»
Ну вот и проклюнулся, а то не знал, не ведал.