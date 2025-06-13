Российские авиакомпании приостановили сообщение с Ираном и Израилем до 26 июня

Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов

13 июня 2025, 16:25, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В России временно ограничили авиасообщение с Израилем и Ираном. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того, российским воздушным судам запретили полеты в воздушном пространстве Иордании и Ирака.

По предварительным данным, указания действует до 02:59 (по московскому времени) 26 июня 2025 года.

"Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнули в ведомстве.

Также пассажирам авиакомпаний Iraqi Airways (Ирак) и Royal Jordanian (Иордания) рекомендовали узнавать о статусе своих рейсов в кол-центрах перевозчиков.

Напомним, 13 июня в 03:00 по московскому времени военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. В Израиле ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий. В ответ на атаку Иерусалима Тегеран запустил более сотни беспилотников и запросил заседание Совбеза ООН. Иерусалим, в свою очередь, заявил, что начатая им операция "Ам Калави" ("Нация львов") продлится "столько, сколько нужно", а ВВС страны готовы к перехвату беспилотников и защите граждан.