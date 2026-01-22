НОВОСТИЭкономика

Российские банки предложили наказывать за необоснованные блокировки карт

Каждая блокировка карты или счета — это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека

22 января 2026, 09:15, ИА Амител

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за необоснованные блокировки карт и счетов граждан, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в комментарии "Газете.ru".

По его словам, регулятор ранее уже признавал, что в борьбе с мошенничеством были допущены перегибы, однако на практике ситуация, по мнению политика, только ухудшилась. Миронов отметил, что ЦБ может перекладывать ответственность на банки, ссылаясь на ошибки антифрод-систем и недостаточное информирование клиентов, но именно регулятор обязан заранее закладывать механизмы ответственности за такие решения.

Политик подчеркнул, что каждая блокировка карты или счета – это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека. В качестве возможной меры он предложил обязать банки начислять компенсацию за каждый день приостановки операций – например, в виде процента от ключевой ставки ЦБ на сумму средств, находящихся на счете.

По мнению Миронова, без введения четкой финансовой ответственности регулятор и банки будут и дальше усиливать ограничения для клиентов, что в итоге может привести к серьезным социальным последствиям.

Ранее сообщалось, что в Бийске 53-летний ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела, после того как расплатился в магазинах чужой банковской картой. Мужчина потратил более 20 тысяч рублей с карты пенсионера.

В первые недели 2026 года российские банки заблокировали карты 2–3 миллионов человек

При этом многие кредитные организации не разъясняют клиентам причины блокировки
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

09:17:36 22-01-2026

Даже интересно как на это предложение отреагирует ЦБ)))

Avatar Picture
Гость

09:19:13 22-01-2026

банки и их регулятор-контролятор точно с мошенниками борются? а то мож просто добивают тех кто еще вопреки не передох.

Avatar Picture
Гость

09:33:01 22-01-2026

К серьезным социальным последствиям могут привести неадекватные действия госорганов с пострадавшими от мошенничиств или их бездействие для поимки мошенников. ЦБ разработал и обязал банки применить шаблоны определения сомнительных операций. Наказывать банки за исполнения указаний курирующей организации безосновательно. Те же справедливые представители ещё не раз переобуются в разные стороны, клиенты банков и пострадавшие от мошенников по очереди заявляют о своих правах

Avatar Picture
Гость

09:51:46 22-01-2026

банки делают то что им цб указывает
все вопросы к набеулиной
и налогвикам,кстати

Avatar Picture
Гость

10:29:32 22-01-2026

Гость (09:51:46 22-01-2026) банки делают то что им цб указываетвсе вопросы к набеули... Да это как с В.В ему люди говорили про увеличение НДС и последствия. А он обещал подумать, что можно сделать.
До этого он же не в курсе просто был

Avatar Picture
Гость

10:47:50 22-01-2026

Наверное не только у меня случай был, подошла к банкомату, мне позвонили, ответила, начала снимать деньги - ваша карта хаблокировага. Я учитель, нас всех посадили на один зеленый банк, звоню в него разбираться. Сказали вам поступил подозрительный звонок и сразу после этого вы начали снимать деньги. Карта заблокирована на 3 дня на подумать. Так то я всегда знала, что мой дядька подозрительный тип, но не знала, что для покупки продуктов придется подумать. Спасибо есть друзья, заняли, выручили, а то бы голодной думала, а у голодных мысли и опасные бывают.

Avatar Picture
Гость

11:53:04 22-01-2026

Гость (10:47:50 22-01-2026) Наверное не только у меня случай был, подошла к банкомату, м... Наличка в кармане так не поступает никогда, ей все равно на любые звонки по телефону ;)

Avatar Picture
Гость

12:02:06 22-01-2026

Гость (10:47:50 22-01-2026) Наверное не только у меня случай был, подошла к банкомату, м...
Откуда банк может знать про подозрительный звонок по пути к банкомату? Они отслеживаю звонки 100млн граждан?) Брехня

Avatar Picture
Гость

12:10:51 22-01-2026

Гость (12:02:06 22-01-2026) Откуда банк может знать про подозрительный звонок по пут... На сайт Сбербанка зайди и прочитай новость от 25.07.2025 года: "Сбер запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера".
Звонки давно отслеживаются.

Avatar Picture
Гость

13:20:08 22-01-2026

Гость (12:10:51 22-01-2026) На сайт Сбербанка зайди и прочитай новость от 25.07.2025 год...Сбер запустил автоматическую блокировку скрытых номеров в определителе номера...
Этот их определить номера надо вручную подключать так как, по умолчанию, он выключен. Была рассылка от них с предложением его включения, я отказался, а кто-то, возможно, ткнул не глядя и таким образом подключил его. Ну и да, при активации этого определителя сберовского, он получает доступ к звонкам.

Avatar Picture
гость

14:28:43 22-01-2026

Гость (12:10:51 22-01-2026) На сайт Сбербанка зайди и прочитай новость от 25.07.2025 год... Ну так номер её дядьки вряд ли скрытый.

Avatar Picture
Гость

16:22:25 22-01-2026

гость (14:28:43 22-01-2026) Ну так номер её дядьки вряд ли скрытый.... Возможно, мутный тип.

Avatar Picture
Гость

22:40:16 22-01-2026

штраф с банка за блокировку, сбор с клиента за разблокировку, а налоги с обоих - в казну. и ввп вырастет

