Российские банки предложили наказывать за необоснованные блокировки карт

Каждая блокировка карты или счета — это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека

22 января 2026, 09:15, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за необоснованные блокировки карт и счетов граждан, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в комментарии "Газете.ru".

По его словам, регулятор ранее уже признавал, что в борьбе с мошенничеством были допущены перегибы, однако на практике ситуация, по мнению политика, только ухудшилась. Миронов отметил, что ЦБ может перекладывать ответственность на банки, ссылаясь на ошибки антифрод-систем и недостаточное информирование клиентов, но именно регулятор обязан заранее закладывать механизмы ответственности за такие решения.

Политик подчеркнул, что каждая блокировка карты или счета – это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека. В качестве возможной меры он предложил обязать банки начислять компенсацию за каждый день приостановки операций – например, в виде процента от ключевой ставки ЦБ на сумму средств, находящихся на счете.

По мнению Миронова, без введения четкой финансовой ответственности регулятор и банки будут и дальше усиливать ограничения для клиентов, что в итоге может привести к серьезным социальным последствиям.

