В первые недели 2026 года российские банки заблокировали карты 2–3 миллионов человек

19 января 2026, 15:15, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

С начала 2026 года российские банки резко увеличили число временных блокировок карт и счетов физических лиц: за первые недели под ограничения попали, по оценкам экспертов, от 2 до 3 млн клиентов, тогда как ранее в среднем блокировалось около 330 тыс. операций в месяц, сообщает "Коммерсантъ".

Массовые блокировки связаны с расширением перечня признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ, вступившего в силу с 1 января (количество критериев увеличили вдвое – до 12), а также с активным применением автоматизированных антифрод-систем. Алгоритмы настроены на максимально жесткое выявление рисков, что привело к высокой доле ошибок и блокировкам добросовестных клиентов. Ограничения затрагивают не только переводы между физлицами, но и повседневные операции, включая покупки на маркетплейсах и пополнение электронных счетов. Эксперты считают, что реальные масштабы проблемы могут быть больше, чем следует из официальной статистики жалоб.

При этом многие банки не разъясняют клиентам причины блокировки и порядок снятия ограничений, несмотря на рекомендации Банка России. Процедура восстановления доступа остается сложной и непрозрачной для большинства граждан, а рассмотрение обращений может занимать до 15 рабочих дней. Правозащитники и финансовые аналитики указывают на необходимость системных изменений, включая обязательное раскрытие причин блокировок, ускоренный пересмотр решений и регулярную корректировку антифрод-критериев, чтобы сократить число ошибочных ограничений для добросовестных клиентов.

