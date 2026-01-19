В первые недели 2026 года российские банки заблокировали карты 2–3 миллионов человек
При этом многие кредитные организации не разъясняют клиентам причины блокировки
19 января 2026, 15:15, ИА Амител
С начала 2026 года российские банки резко увеличили число временных блокировок карт и счетов физических лиц: за первые недели под ограничения попали, по оценкам экспертов, от 2 до 3 млн клиентов, тогда как ранее в среднем блокировалось около 330 тыс. операций в месяц, сообщает "Коммерсантъ".
Массовые блокировки связаны с расширением перечня признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ, вступившего в силу с 1 января (количество критериев увеличили вдвое – до 12), а также с активным применением автоматизированных антифрод-систем. Алгоритмы настроены на максимально жесткое выявление рисков, что привело к высокой доле ошибок и блокировкам добросовестных клиентов. Ограничения затрагивают не только переводы между физлицами, но и повседневные операции, включая покупки на маркетплейсах и пополнение электронных счетов. Эксперты считают, что реальные масштабы проблемы могут быть больше, чем следует из официальной статистики жалоб.
При этом многие банки не разъясняют клиентам причины блокировки и порядок снятия ограничений, несмотря на рекомендации Банка России. Процедура восстановления доступа остается сложной и непрозрачной для большинства граждан, а рассмотрение обращений может занимать до 15 рабочих дней. Правозащитники и финансовые аналитики указывают на необходимость системных изменений, включая обязательное раскрытие причин блокировок, ускоренный пересмотр решений и регулярную корректировку антифрод-критериев, чтобы сократить число ошибочных ограничений для добросовестных клиентов.
15:53:07 19-01-2026
При такой цифровизации без наличных никак, оставлять минимум для онлайн переводов и оплаты
16:58:53 19-01-2026
Гость (15:53:07 19-01-2026) При такой цифровизации без наличных никак, оставлять минимум... До меня не доходит высший замысел. Цари всеми силами делают, чтобы население ушло в наличность, а потом разом - бац и наличные отменить? Так что ли? Или что?
17:19:20 19-01-2026
Гость (16:58:53 19-01-2026) До меня не доходит высший замысел. Цари всеми силами делают,... Похоже на смягченный Кипрский вариант: банк деньги не конфискует, но и потратить не даст. Не всем сразу, а поочереди.
16:01:52 19-01-2026
нал наше все
обратно к кэшу
17:20:58 19-01-2026
Гость (16:01:52 19-01-2026) нал наше всеобратно к кэшу... Легко сказать. Это если изначально налом можешь получить. А если зп на карту, а банк блокирует счёт при попытке обнала?
10:15:47 20-01-2026
Гость (17:20:58 19-01-2026) Легко сказать. Это если изначально налом можешь получить. А ...
Думаешь банк тебя заблокирует за попытку снять твои 50 тысяч? )))
20:02:52 19-01-2026
Советские вклады экспроприировали, растворив полноценные рубли в прорве напечатанных пустышек; буржуйских же денег лишают, "заботливо" блокируя доступ к ним!?
20:44:03 21-01-2026
Какая-то интересная цифра: не то 2, не то 3 миллиона блокировок. А чуть точнее? Иначе похоже на просто сплетни, ничем не подкреплённые. Я вот на днях снимал с карты 150 тыр, и никаких проблем. Не говоря уже о простых покупках в супермаркетах, которые якобы тоже блокируются.