В Бийске рецидивист потратил деньги с найденной банковской карты

14 января 2026, 09:15, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Бийске 53-летний ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как расплатился в магазинах чужой банковской картой. Мужчина потратил более 20 тысяч рублей с карты пенсионера, сообщили в пресс-службе МУ МВД "Бийское".

По данным полиции, все началось с того, что 66-летний житель города передал своей супруге банковскую карту, на которую поступает пенсия, чтобы она сходила за продуктами. Женщина отправилась за покупками, а по дороге домой не заметила, что карта была утеряна.

«Спустя некоторое время супруги обнаружили в мобильном приложении банка списание крупной суммы и обратились в правоохранительные органы. В ходе проверки полицейские установили, что карта была потеряна по пути домой, а неизвестный подобрал ее и сразу же начал использовать для покупок в торговых точках города», – отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Бийска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе мужчина признался в содеянном.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Кража".

