Российские женщины смогут обеспечить безбедную старость, работая мамами
Инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости
20 октября 2025, 12:45, ИА Амител
В России планируют внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".
По словам депутата, новые нормы позволят матерям зарабатывать пенсионные баллы даже без официального трудоустройства, если до первого декрета женщина хотя бы недолгое время работала.
«Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске», – объяснила Бессараб.
Законопроект предусматривает, что за каждый период ухода за ребенком женщина продолжит получать индивидуальный пенсионный коэффициент – баллы, необходимые для начисления пенсии. Сейчас за отпуск по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4 балла. Для сравнения: средняя зарплата в России обеспечивает около 4,3 балла в год.
«Государство показывает, что ценит этот труд, это служение», – подчеркнула парламентарий, отметив, что инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости.
Отличный заработок в виде пенсионных баллов. А на эти баллы можно будет в настоящем времени кормить и одевать детей, платить ими за квартиру и т.д? Нет? Упс. Боюсь, такой заработок вряд ли кого-то вдохновит рожать десяток.
13:30:03 20-10-2025
А сколько времени можно находиться между декретными отпусками, чтоб шёл непрерывный стаж женщине, работающей мамой. Этол вопрос к депутату.
14:15:57 20-10-2025
Итого, для накопления минимальных 30 баллов, нужно родить всего 7 детей
16:14:00 20-10-2025
Как было хорошо в проклятом СССР - пенсия у бабушки в 55 и этой пенсии хватало на жизнь, и внуков поднять и мамы работали и учились....
16:15:07 20-10-2025
загнали людей в гроб - до пенсии. 5 лет прибавили, это те кто в 70-х родился, ни им стажа, ни пенсии, ни внуков....
17:32:22 20-10-2025
Социальное скотоводство!