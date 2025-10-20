Российские женщины смогут обеспечить безбедную старость, работая мамами

Инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости

20 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России планируют внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".

По словам депутата, новые нормы позволят матерям зарабатывать пенсионные баллы даже без официального трудоустройства, если до первого декрета женщина хотя бы недолгое время работала.

«Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске», – объяснила Бессараб.

Законопроект предусматривает, что за каждый период ухода за ребенком женщина продолжит получать индивидуальный пенсионный коэффициент – баллы, необходимые для начисления пенсии. Сейчас за отпуск по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4 балла. Для сравнения: средняя зарплата в России обеспечивает около 4,3 балла в год.