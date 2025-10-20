НОВОСТИЭкономика

Российские женщины смогут обеспечить безбедную старость, работая мамами

Инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости

20 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России планируют внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".

По словам депутата, новые нормы позволят матерям зарабатывать пенсионные баллы даже без официального трудоустройства, если до первого декрета женщина хотя бы недолгое время работала.

«Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске», – объяснила Бессараб.

Законопроект предусматривает, что за каждый период ухода за ребенком женщина продолжит получать индивидуальный пенсионный коэффициент – баллы, необходимые для начисления пенсии. Сейчас за отпуск по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4 балла. Для сравнения: средняя зарплата в России обеспечивает около 4,3 балла в год.

«Государство показывает, что ценит этот труд, это служение», – подчеркнула парламентарий, отметив, что инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости.

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:50:37 20-10-2025

Отличный заработок в виде пенсионных баллов. А на эти баллы можно будет в настоящем времени кормить и одевать детей, платить ими за квартиру и т.д? Нет? Упс. Боюсь, такой заработок вряд ли кого-то вдохновит рожать десяток.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

13:30:03 20-10-2025

А сколько времени можно находиться между декретными отпусками, чтоб шёл непрерывный стаж женщине, работающей мамой. Этол вопрос к депутату.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:57 20-10-2025

Итого, для накопления минимальных 30 баллов, нужно родить всего 7 детей

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:00 20-10-2025

Как было хорошо в проклятом СССР - пенсия у бабушки в 55 и этой пенсии хватало на жизнь, и внуков поднять и мамы работали и учились....

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:07 20-10-2025

загнали людей в гроб - до пенсии. 5 лет прибавили, это те кто в 70-х родился, ни им стажа, ни пенсии, ни внуков....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:22 20-10-2025

Социальное скотоводство!

  4 Нравится
Ответить
