Законопроект, обязующий таксистов пересесть на российские автомобили, доработают
Качество отечественных машин не устраивает профессиональное сообщество
16 апреля 2025, 10:14, ИА Амител
Законопроект о локализации такси будет доработан. На этом настаивает государственно-правовое управление Администрации президента РФ. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в письме к разработчикам инициативы указано, что сейчас по предложенным поправкам нет единой позиции между исполнительной властью и бизнесом.
Так, законопроект о локализации такси, по которому водители должны "пересесть" на отечественный автопром, вызвали массу споров.
Инициатива предлагает ряд таких требований к машинам, разрешенным для услуг такси, что подойти может только автомобиль российского производства. Сейчас соответствуют условиям лишь модели "Лады": "Веста", "Гранта", "Ларгус" и "Аура".
Однако качество полностью российских машин не устраивает профессиональное сообщество, говорит руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев.
"Если бы автомобили были качественные, удобные, в обслуживании недорогие, неужели бы их не брали? Брали бы конечно. И использовали, и даже закона этого вводить не надо было бы. А они сейчас пытаются путем запрета на эксплуатацию других автомобилей ввести свои автомобили, которые не соответствуют требованиям, и не учитывают настоящие реалии. Машины 2021–2022 годов не могут работать в 2025 году. Это что, норма?" – недоумевает он.
Ранее amic.ru со ссылкой на Business FM уже приводил мнение алтайского автоэксперта Александра Михельсона о том, насколько сложно определить, что можно назвать российским автомобилем, а что нет, поскольку даже "Москвич" – это "китайский автомобиль, на котором переклеили шильдики". Также предприниматель Василий Федотов из Бийска указал, что в приложениях такси настроены приоритеты для заявок на междугородние поездки, где предпочтение отдают иномаркам.
Эксперты предлагают смягчить требования к уровню локализации. Замечания к текущей версии законопроекта предъявили в экспертном управлении президента, Минпромторге, ФСБ, Союзе промышленников и в союзе предпринимателей "Деловая Россия".
10:26:58 16-04-2025
А сейчас они на чем ездят? На чем бох послал. У нас таксопарков нет. Ниче не понимаю, кому в нынешней вакханалии требования предъявлять. Никто ни за что не отвечает.
10:31:04 16-04-2025
Пусть законотворцы сначала сами пересядут на родной автопром, а потом диктуют условия!
10:35:58 16-04-2025
"Качество отечественных машин не устраивает профессиональное сообщество"
Так качество и цены "отечественных" машин не устраивает всё российское общество. А методы государства, заставляющего пересаживаться на эти небезопасные повозки по космическим ценам, наводят на мысли о геноциде. Даже самый продвинутый отечественный автомобиль, разработанный специально, был отвергнут нашими же депутатами.
10:52:34 16-04-2025
уже не знают как логоваз вытянуть.
если лошадь сдохла то с нее слазят и все. ее не подсаживают к живым, и не собирают вместе мертвых, с нее просто слазят
11:08:10 16-04-2025
Гость (10:52:34 16-04-2025) уже не знают как логоваз вытянуть.если лошадь сдохла то ... это иллюзия. хотели бы вытянуть - вытянули бы. видимо, именно в текущем виде он максимально выгоден
11:19:27 16-04-2025
Гость (10:52:34 16-04-2025) уже не знают как логоваз вытянуть.если лошадь сдохла то ... Это дойная лошадь, должна работать.
11:00:17 16-04-2025
Автоваз- это не про машины. Это про распилы госбюджета (наших с вами денег) кучкой однокорытников...
20:20:36 16-04-2025
Взамен Ютуба навязывается Рутуб, взамен импортного авто - "родное" (да и то не китайское ли, если присмотреться?)!? Где торжество качества и чисто рыночных отношений, свободных от принудиловки?