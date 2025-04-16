Законопроект, обязующий таксистов пересесть на российские автомобили, доработают

Качество отечественных машин не устраивает профессиональное сообщество

16 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

Законопроект о локализации такси будет доработан. На этом настаивает государственно-правовое управление Администрации президента РФ. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в письме к разработчикам инициативы указано, что сейчас по предложенным поправкам нет единой позиции между исполнительной властью и бизнесом.

Так, законопроект о локализации такси, по которому водители должны "пересесть" на отечественный автопром, вызвали массу споров.

Инициатива предлагает ряд таких требований к машинам, разрешенным для услуг такси, что подойти может только автомобиль российского производства. Сейчас соответствуют условиям лишь модели "Лады": "Веста", "Гранта", "Ларгус" и "Аура".

Однако качество полностью российских машин не устраивает профессиональное сообщество, говорит руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев.

"Если бы автомобили были качественные, удобные, в обслуживании недорогие, неужели бы их не брали? Брали бы конечно. И использовали, и даже закона этого вводить не надо было бы. А они сейчас пытаются путем запрета на эксплуатацию других автомобилей ввести свои автомобили, которые не соответствуют требованиям, и не учитывают настоящие реалии. Машины 2021–2022 годов не могут работать в 2025 году. Это что, норма?" – недоумевает он.

Ранее amic.ru со ссылкой на Business FM уже приводил мнение алтайского автоэксперта Александра Михельсона о том, насколько сложно определить, что можно назвать российским автомобилем, а что нет, поскольку даже "Москвич" – это "китайский автомобиль, на котором переклеили шильдики". Также предприниматель Василий Федотов из Бийска указал, что в приложениях такси настроены приоритеты для заявок на междугородние поездки, где предпочтение отдают иномаркам.

Эксперты предлагают смягчить требования к уровню локализации. Замечания к текущей версии законопроекта предъявили в экспертном управлении президента, Минпромторге, ФСБ, Союзе промышленников и в союзе предпринимателей "Деловая Россия".