Российский актер влетел в полицейскую машину на автомобиле жены
Полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии
07 февраля 2025, 19:40, ИА Амител
В Москве в машину ДПС врезался автомобиль Porsche, зарегистрированный на жену актера Дениса Матросова. За рулем в этот момент был сам актер. Об этом сообщает Mash.
"Со слов очевидцев, полицейский автомобиль ехал с включенной сиреной и мигалкой, когда в него влетел Porsche", – пишет издание.
В результате столкновения пострадали два сотрудника ДПС. Один из них получил перелом ноги и ушиб головного мозга, другой – сотрясение мозга и перелом костей таза.
Обоих полицейских госпитализировали. Денис Матросов от госпитализации отказался.
Как сообщает Shot, полицейские были в погоне за автомобилем, который был в розыске по делу о мошенничестве.
Автоюрист Константин Юрков пояснил, что в подобных ДТП суд чаще встает на сторону гражданских – полицейские должны были убедиться, что их спецсигналы видят и слышат другие участники движения.
Сам актер не стал давать развернутых комментариев, лишь пожелал, чтобы у пострадавших сотрудников полиции не было серьезных проблем со здоровьем.
"Переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось", – сказал Денис Матросов Shot.
20:00:21 07-02-2025
полицейские должны были убедиться, что их спецсигналы видят и слышат другие участники движения...для чего тогда спецсигналы???
23:30:27 07-02-2025
этот актер странный, недавно с ним была передача. маменькин сынок и не вышедший из роли по-моему. странный.... как будто под таблетками постоянно