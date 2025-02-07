Российский актер влетел в полицейскую машину на автомобиле жены

Полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии

07 февраля 2025, 19:40, ИА Амител

Денис Матросов / Фото: кадр из фильма "Авария"

В Москве в машину ДПС врезался автомобиль Porsche, зарегистрированный на жену актера Дениса Матросова. За рулем в этот момент был сам актер. Об этом сообщает Mash.

"Со слов очевидцев, полицейский автомобиль ехал с включенной сиреной и мигалкой, когда в него влетел Porsche", – пишет издание.

В результате столкновения пострадали два сотрудника ДПС. Один из них получил перелом ноги и ушиб головного мозга, другой – сотрясение мозга и перелом костей таза.

Обоих полицейских госпитализировали. Денис Матросов от госпитализации отказался.

Как сообщает Shot, полицейские были в погоне за автомобилем, который был в розыске по делу о мошенничестве.

Автоюрист Константин Юрков пояснил, что в подобных ДТП суд чаще встает на сторону гражданских – полицейские должны были убедиться, что их спецсигналы видят и слышат другие участники движения.

Сам актер не стал давать развернутых комментариев, лишь пожелал, чтобы у пострадавших сотрудников полиции не было серьезных проблем со здоровьем.