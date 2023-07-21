Российского миллиардера Кудрякова нашли мертвым в Москве
Криминального следа в смерти нет — в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания
21 июля 2023, 21:17, ИА Амител
Тело основателя и председателя Совета директоров крупного сервиса доставки "Служба 77" Игоря Кудрякова обнаружили в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По их информации, бизнесмена обнаружили в его квартире на Кудринской площади. Криминального следа в смерти нет – в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания.
Кудряков был основателем сервиса доставки продуктов "Служба 77". В 2000-е годы он был главой совета директоров организации. Позднее, в 2006 году, бизнесмен перешел на должность первого заместителя начальника Главного управления "Государственной жилищной инспекции Московской области".
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